أخبار عاجلة

الصحة تطلق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في هذه محافظات للمصريين والأجانب مجانا حتى 5 أبريل 2017 -
الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا -
إعلان جمارك القاهرة عن مزاد للسيارات وتحدد موعد وشروط دخول المزاد وماركات السيارات -
بعد القبض على المتهمة بالجمع بين زوجين بأكتوبر || "زوجي كان عارف وهتجوز الثاني بعد خلع الأول" -
بالصور || بيرة ونفايات طبية وحيوانات ميتة فى مستشفى -
نقيب الصيادين يؤكد السمك سيصل لسعر تاريخي صادم خلال أيام "ومحدش هيلاقيه" .. ويكشف يكشف أسباب الارتفاع المفاجئ -
وزارة المالية تقرر زيادة الضرائب على الشاى والنسكافية ابتداء من يوليو القادم .. تعرف عليها -
أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية -
بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات -
فيديو.. والد «يوستينا» يفجر مفاجأة بكشف سر وجود ابنته مع قاضي الحشيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

‫"تنظيم الاتصالات": هاتف "الثريا" مصرح به ولن يضر الأمن القومى

Google+ Print
‫ ‫"تنظيم الاتصالات": هاتف "الثريا" مصرح به ولن يضر الأمن القومى

‫أثار هاتف الثريا والذى يعمل عبر الأقمار الصناعية جدلا كبير بمصر على مدار ثلاثة سنوات، لاسيما بعدما أثير عن استخدامه بعمليات تخابر من بعض المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، فضلا عما نقل عن استخدام الرئيس السابق محمد مرسى لهاتف الثريا فى مكالمة شهيرة لقناة الجزيرة عند قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير 2011.‬
> ‫وقال مصدر رفيع بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن هاتف الثريا مصرح به من الجهات الأمنية للمؤسسات والأفراد، كما أنه يساعد المواطنين فى المناطق النائية، وقطاع الأعمال حيث تعتمد عليه أغلب شركات العاملة فى مجال البترول فى المناطق البعيدة التى تعمل بها وبعض شركات أخرى.‬
> ‫وأضاف المصدر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن هاتف الثريا يعمل عبر الأقمار الصناعية، وأيضاً هناك أنواع تعمل عبر شبكات المحمول، مشيرا إلى وجود هواتف أخرى تعمل عبر الأقمار الصناعية منها المحمول والثابتة.‬
> ‫وذكر أنه لا يوجد حصر بهواتف الثريا بمصر، لاسيما أن بعض الأفراد يشترونه من الخارج، ويدخلون به البلاد، مستبعدا أن تكون هناك خطورة على الأمن القومى باستخدام تلك الهواتف، لاسيما أن الجهات الأمنية كانت قد وافقت على استخدامها، ما يشير بأنها اتخذت احتياطاتها اللازمة حيال استخدام هذه الهواتف. ‬
> ‫وقال إن أجهزة الثريا باهظة الثمن، كما لا تباع من خلال شركات المحمول، ولكن لابد أن يكون لها وكلاء بمصر.‬
> ‫يشار إلى أن الثريا هى اتصالات تعتمد على الأقمار الصناعية وتعمل فى أوروبا، الشرق الأوسط، وأفريقيا، ومركزها فى الإمارات العربية المتحدة، وتوفر الخدمات من خلال مزودى خدمات معتمدين، حاملى أسهم الشركة هم من شركات اتصالات من مختلف الجنسيات من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ‬

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه