زيادة نشاط الغدة الدرقية يؤدى إلى زيادة نشاط أجهزة الجسم

أكد الدكتور أحمد عبد المنعم خريبة أستاذ الغدد الصماء أن الغدة الدرقية من أهم الغدد الموجودة فى الجسم، وتعمل على إفراز هرمون "الثيرو كسين "وهو يتحكم فى عمليات "آيض الخلايا "وعند حدوث خلل فى وظيفة الغدة الدرقية يؤدى ذلك لخلل فى جميع وظائف الجسم.

موضحا أن عند زيادة نشاط الغدة الدرقية يؤدى ذلك إلى إنتاج كميات زائدة من الهرمونات الدرقية فى الجسم فيحدث ارتفاع فى نسبة الهرمون بالجسم، ويؤدى إلى زيادة عمليات البناء والهدم فى الأنسجة، لافتا إلى أن زيادة الغدة الدرقية تؤدى إلى زيادة معدلات النشاط لكثير من أجهزة الجسم.

وأشار أستاذ الغدد الصماء إلى أن الأعراض التى تدل على زيادة نشاط الغدة الدرقية ازدياد الشهية مع فقدان الوزن بشكل ملحوظ، وزيادة فى عدد ضربات القلب والشعور بالتوتر مع صعوبة فى النوم والأرق والشعور بحركات لا إرادية فى اليدين.

وقال خريبة إن من الأسباب التى تؤدى إلى زيادة نشاط الغدة الدرقية وجود خلل مناعى بالجسم نتيجة للسموم المتواجدة بالجسم من بعض الأطعمة أو من الحالة النفسية السيئة فتؤدى إلى نشاط الغدة الدرقية.

وأضاف الطبيب أن هناك بعض الأعراض العامة تدل على وجود خلل فى الغدد وعند وجودها يجب التوجه للطبيب للتأكد منه ارتجاف ورعشة فى اليدين الخمول والنوم ضعف فى السمع والإبصار هبوط شديد فى الضغط عدم الإنجاب.

وأحيانا قد تصبح عضلاتك ضعيفة جدا، وقد تعانى أيضا من عدم احتمال الحر، ومن الأعراض أيضا الارتعاشات أو الرجفة التى يلاحظها المرضى على يديهم، وفى حالات غير قليلة قد يحدث القلق وغيره من الأعراض العصبية، وقد تعانى صعوبة النوم، وقد تصبح دورات الحيض عند الإناث غير منتظمة وأقل تكرارا وقليلة فى كميتها.

> قال الدكتور أحمد عبد المنعم خريبة أستاذ الغدد الصماء إن الأعراض التى تدل على وجود خلل فى الغدد هى زيادة فى ضربات القلب وارتجاف ورعشة اليدين وتوتر وعصبية وضعف فى السمع والإبصار وخمول ونوم كثير وهبوط شديد فى الضغط.