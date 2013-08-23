نتائج أولية مبشرة لأحدث عقار تجريبى لعلاج التهابات القولون المزمنة

كشف النتائج الأولية المبشرة على أحدث عقاقير لعلاج المعالجة لالتهابات القولون التقرحى وداء "كرون" فاعليته فى علاج ومكافحة هذه الالتهابات المزمنة التى يعانى منها آلاف حول العالم والتى باتت حالاتهم لا تستجيب للعلاجات التقليدية.

وأوضح الباحثون، أن العقار التجريبى، والذى أطلق عليه اسم "فادوليزوماب"، يتم تطويره لعلاج نوعين من الالتهابات المعدية هما التهابات القولون التقرحى وداء "كرون" الناجمين عن خلل فى آلية عمل الجهاز المناعى والذى ينجم عنه مهاجمة خلايا بطانة الجهاز الهضمى بعضها لبعض مسببة التهابات مزمنة مصحوبة بأعراض تماثل التقلصات والإسهال والنزيف الشرجى فى بعض الأحيان.

فقد أظهرت التجارب الأولية المنشورة فى العدد الأخير من مجلة "نيو أينجيلاد الطبية"، أن عقار" فادوليزوماب" التجريبى يعمل على الحالات التى تفشل فيها عدد من العقاقير الطبية التقليدية المعالجة خاصة المنتمية لفئة "أى. بى. دى" فى علاج هذه الالتهابات

> المزمنة.

وأكد الباحثون أن العقار التجريبى أثبت فاعلية أكثر فى علاج التقرحات المصاحبة لداء "كرون"، مشيرين إلى إمكانية اعتماده فى القريب من قبل "هيئة الأغذية والدواء" الأمريكية كعلاج فعال ضد هذا الداء قبل التهابات القولون التقرحى.

يأتى ذلك فى الوقت الذى وصف فيه "فابيو كومينلى" رئيس أمراض الجهاز الهضمى وأمراض الكبد بكلية الطب جامعة "كليفلاند" الأمريكية بأن النتائج المتوصل إليها تعد من النتائج المثيرة والمبشرة الجديرة بالأخذ فى الاعتبار على كونها لأول عقار فعال لعلاج مثل هذه الحالات المزمنة، مشدداً على أنه بات من الأسلحة الهامة والقوية الجديرة بالأخذ فى الاعتبار فى إطار جهودهم للقضاء على هذه النوعية من الالتهابات المزمنة.

وكانت الأبحاث الطبية قد أجريت على أكثر من ألفى مريض ممن عانوا من التهابات القولون التقرحى وداء "كرون" ممن أخفقت العلاجات التقليدية فى تخليصهم من معاناتهم، حيث أشارت المتابعة إلى فاعلية العقار فى تخفيف مابين 40 إلى 45% من حدة هذه الالتهابات المزمنة بالمقارنة بنحو 16% للعلاجات التقليدية.