أخبار عاجلة

الصحة تطلق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في هذه محافظات للمصريين والأجانب مجانا حتى 5 أبريل 2017 -
الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا -
إعلان جمارك القاهرة عن مزاد للسيارات وتحدد موعد وشروط دخول المزاد وماركات السيارات -
بعد القبض على المتهمة بالجمع بين زوجين بأكتوبر || "زوجي كان عارف وهتجوز الثاني بعد خلع الأول" -
بالصور || بيرة ونفايات طبية وحيوانات ميتة فى مستشفى -
نقيب الصيادين يؤكد السمك سيصل لسعر تاريخي صادم خلال أيام "ومحدش هيلاقيه" .. ويكشف يكشف أسباب الارتفاع المفاجئ -
وزارة المالية تقرر زيادة الضرائب على الشاى والنسكافية ابتداء من يوليو القادم .. تعرف عليها -
أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية -
بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات -
فيديو.. والد «يوستينا» يفجر مفاجأة بكشف سر وجود ابنته مع قاضي الحشيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

نتائج أولية مبشرة لأحدث عقار تجريبى لعلاج التهابات القولون المزمنة

Google+ Print
نتائج أولية مبشرة لأحدث عقار تجريبى لعلاج التهابات القولون المزمنة نتائج أولية مبشرة لأحدث عقار تجريبى لعلاج التهابات القولون المزمنة

كشف النتائج الأولية المبشرة على أحدث عقاقير لعلاج المعالجة لالتهابات القولون التقرحى وداء "كرون" فاعليته فى علاج ومكافحة هذه الالتهابات المزمنة التى يعانى منها آلاف حول العالم والتى باتت حالاتهم لا تستجيب للعلاجات التقليدية.

وأوضح الباحثون، أن العقار التجريبى، والذى أطلق عليه اسم "فادوليزوماب"، يتم تطويره لعلاج نوعين من الالتهابات المعدية هما التهابات القولون التقرحى وداء "كرون" الناجمين عن خلل فى آلية عمل الجهاز المناعى والذى ينجم عنه مهاجمة خلايا بطانة الجهاز الهضمى بعضها لبعض مسببة التهابات مزمنة مصحوبة بأعراض تماثل التقلصات والإسهال والنزيف الشرجى فى بعض الأحيان.

فقد أظهرت التجارب الأولية المنشورة فى العدد الأخير من مجلة "نيو أينجيلاد الطبية"، أن عقار" فادوليزوماب" التجريبى يعمل على الحالات التى تفشل فيها عدد من العقاقير الطبية التقليدية المعالجة خاصة المنتمية لفئة "أى. بى. دى" فى علاج هذه الالتهابات
> المزمنة.

وأكد الباحثون أن العقار التجريبى أثبت فاعلية أكثر فى علاج التقرحات المصاحبة لداء "كرون"، مشيرين إلى إمكانية اعتماده فى القريب من قبل "هيئة الأغذية والدواء" الأمريكية كعلاج فعال ضد هذا الداء قبل التهابات القولون التقرحى.

يأتى ذلك فى الوقت الذى وصف فيه "فابيو كومينلى" رئيس أمراض الجهاز الهضمى وأمراض الكبد بكلية الطب جامعة "كليفلاند" الأمريكية بأن النتائج المتوصل إليها تعد من النتائج المثيرة والمبشرة الجديرة بالأخذ فى الاعتبار على كونها لأول عقار فعال لعلاج مثل هذه الحالات المزمنة، مشدداً على أنه بات من الأسلحة الهامة والقوية الجديرة بالأخذ فى الاعتبار فى إطار جهودهم للقضاء على هذه النوعية من الالتهابات المزمنة.

وكانت الأبحاث الطبية قد أجريت على أكثر من ألفى مريض ممن عانوا من التهابات القولون التقرحى وداء "كرون" ممن أخفقت العلاجات التقليدية فى تخليصهم من معاناتهم، حيث أشارت المتابعة إلى فاعلية العقار فى تخفيف مابين 40 إلى 45% من حدة هذه الالتهابات المزمنة بالمقارنة بنحو 16% للعلاجات التقليدية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365