أخبار عاجلة

الصحة تطلق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في هذه محافظات للمصريين والأجانب مجانا حتى 5 أبريل 2017 -
الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا -
إعلان جمارك القاهرة عن مزاد للسيارات وتحدد موعد وشروط دخول المزاد وماركات السيارات -
بعد القبض على المتهمة بالجمع بين زوجين بأكتوبر || "زوجي كان عارف وهتجوز الثاني بعد خلع الأول" -
بالصور || بيرة ونفايات طبية وحيوانات ميتة فى مستشفى -
نقيب الصيادين يؤكد السمك سيصل لسعر تاريخي صادم خلال أيام "ومحدش هيلاقيه" .. ويكشف يكشف أسباب الارتفاع المفاجئ -
وزارة المالية تقرر زيادة الضرائب على الشاى والنسكافية ابتداء من يوليو القادم .. تعرف عليها -
أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية -
بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات -
فيديو.. والد «يوستينا» يفجر مفاجأة بكشف سر وجود ابنته مع قاضي الحشيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

سبراى الطاقة لتزويد الجسم بالطاقة والحيوية

Google+ Print
سبراى الطاقة لتزويد الجسم بالطاقة والحيوية سبراى الطاقة لتزويد الجسم بالطاقة والحيوية

نجح فريق من الباحثين فى مجال الكيمياء الحيوية فى تطوير ما يطلق عليه "سبراى للطاقة" يطلق رذاذاً موضعياً على الجلد من مادة الكافيين لتزويد الجسم بالطاقة لصبح الأول من نوعه فى العالم.

ويحتوى السبراى المطور على سائل عديم الرائحة يتم امتصاصه بواسطة خلايا الجلد ليوزع بداخل الجسم على مدى عدة ساعات.

وقد استثمر المطورون لاسبراى الطاقة أكثر من 15 ألف دولار ليتم بيع المنتج بواقع 15 دولاراً للمنتج.

يعتمد الكثيرون من الناس على فنجان أو اثنين من القهوة عند الاستيقاظ فى الصباح كشحنة دافعة لمنحهم النشاط والحيوية، إلا أن علماء الكيمياء الحيوية الأمريكيين قد طوروا بديلاً سريعاً يغنى عن قدح قهوة الصباح ليحل محلها رذاذ الطاقة الموضعية.

وأوضح الباحثون، أن العمال يمكنهم رش رذاذ الكافيين على الجلد دون أن يحدث أى أعراض جانبية أو التهابات أو تحميل سعرات حرارية غير ضرورية أو الحصول على مذاق سىء الذى يحصل عليه الشخص عند تناول مشروبات الطاقة.

تحتوى كل زجاجة صغيرة من سبراى الكافيين على 160 ملليجراما من سائل الكافيين المعادل لنحو 40 فنجانا من القهوة، حيث يرى الباحثون أنها الطريقة الأرخص من تناول فنجان من القهوة فى المقاهى الشهيرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365