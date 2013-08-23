سبراى الطاقة لتزويد الجسم بالطاقة والحيوية

نجح فريق من الباحثين فى مجال الكيمياء الحيوية فى تطوير ما يطلق عليه "سبراى للطاقة" يطلق رذاذاً موضعياً على الجلد من مادة الكافيين لتزويد الجسم بالطاقة لصبح الأول من نوعه فى العالم.

ويحتوى السبراى المطور على سائل عديم الرائحة يتم امتصاصه بواسطة خلايا الجلد ليوزع بداخل الجسم على مدى عدة ساعات.

وقد استثمر المطورون لاسبراى الطاقة أكثر من 15 ألف دولار ليتم بيع المنتج بواقع 15 دولاراً للمنتج.

يعتمد الكثيرون من الناس على فنجان أو اثنين من القهوة عند الاستيقاظ فى الصباح كشحنة دافعة لمنحهم النشاط والحيوية، إلا أن علماء الكيمياء الحيوية الأمريكيين قد طوروا بديلاً سريعاً يغنى عن قدح قهوة الصباح ليحل محلها رذاذ الطاقة الموضعية.

وأوضح الباحثون، أن العمال يمكنهم رش رذاذ الكافيين على الجلد دون أن يحدث أى أعراض جانبية أو التهابات أو تحميل سعرات حرارية غير ضرورية أو الحصول على مذاق سىء الذى يحصل عليه الشخص عند تناول مشروبات الطاقة.

تحتوى كل زجاجة صغيرة من سبراى الكافيين على 160 ملليجراما من سائل الكافيين المعادل لنحو 40 فنجانا من القهوة، حيث يرى الباحثون أنها الطريقة الأرخص من تناول فنجان من القهوة فى المقاهى الشهيرة.