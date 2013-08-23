بدء التنسيق الإلكتروني للشهادات المعادلة السبت ومد التسجيل للدبلومات الفنية

قرر مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا بدء التنسيق الالكتروني للطلاب، الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، اعتبارا من، السبت، في معامل الجامعات، فيما قرر المكتب مد فترة تسجيل رغبات الدبلومات الفنية، نظامي 3 و5 سنوات، صناعي وتجاري وزراعي وسياحة وفنادق، بحد أدنى 60%. وقالت مصادر مسؤولة إنه سيتم إغلاق باب التحويلات لطلاب الثانوية العامة، المرحلتين الأولى والثانية، الأحد، على أن يتم إعلان النتائج، نهاية الأسبوع الجاري. كما قرر مكتب التنسيق بدء التنسيق الالكتروني لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية عن طريق موقعي التنسيق، اعتبارا من، السبت، حتى نهاية أغسطس الجاري، عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات، ويتم فتح هذه المعامل اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا حتى الثالثة مساءً يومياً، وسيكون الموقع متاحاً لمدة 24 ساعة، طوال أيام التقدم، على أن ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات، الساعة السابعة، مساء اليوم الأخير للتقدم. وانتهت معامل مكتب التنسيق بالجامعات وموقعي التنسيق، من الاستعدادات اللازمة، وإدخال البيانات الخاصة بالدرجات الخاصة بالتنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات المعادلة. فيما قالت المهندسة هبة سلام، مدير مشروع التنسيق الالكتروني بوزارة الدولة للتنمية الإدارية، لـ«المصرى اليوم»، إن عدد طلاب الدبلومات الفنية الذين سجلوا رغباتهم، خلال المرحلة، بلغ نحو 100 ألف و411 طالبا وطالبة، فيما تم إجراء التعديلات نحو 151 ألفا و953 مرة، مشيرة إلى أنه بالنسبة لتحويلات تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة، المرحلتين الأولى والثانية، فتم تسجيل نحو 46 ألف طلب تحويل الكتروني على موقعي التنسيق، كما تم تعديل رغبات التحويل نحو 61 ألفا و806 مرات، حتى الخميس. وأكدت مصادر مسؤولة، لـ«المصري اليوم»، أنه سيتم إعلان نتيجة تنسيق الطلاب الحاصلين على الدبلومات الفنية، نظامي 3 و5 سنوات والتي تم مد تسجيلها، بعد تنسيق الطلاب الناجحين من الدور الثاني لهذه الشهادات، مشيرة إلى أن الوزارة في انتظار نتائج الدور الثاني، حتى يتم فتح باب التسجيل، لمدة 3 أيام على أن يتم إعلان نتيجة الدبلومات كاملة مرة واحدة. وحدد مكتب التنسيق الأعداد المقرر قبولها من حملة الشهادات الفنية بكليات الجامعات التي تقبل هذه الفئة من الطلاب بنسبة 10% من إجمالي الأعداد المقرر قبولها بهذه الكليات من حملة الثانوية العامة المصرية، فيما عدا كليات التمريض والتعليم الصناعي، باعتبار أن هذه الكليات قائمة أساساً على الشهادات الفنية وقلة أعداد الثانوية العامة المقررة لها، بحيث يكون ثلثي هذه النسبة للشهادات الفنية، نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية، والثلث الباقي يكون لطلاب الشهادات الفنية نظام الثلاث سنوات. وأوضحت المصادر، أنه بالنسبة لتحويلات تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة المرحلتين الأولى والثانية، سيتم إغلاق باب التسجيل، الأحد، على أن يتم إعلان نتائج التحويلات نهاية الأسبوع الجاري، مضيفة أنه بالنسبة لتنسيق طلاب الثانوية الأزهرية المتقدمين للكليات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي، سيتم فتح باب التسجيل خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل. وأشارت المصادر، إلى أنه تقرر قبول نحو 1300 طالب وطالبة من الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد في بعض كليات الجامعات المصرية الحكومية، حيث سيتم قبول 100 طالب بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة، و100 طالب علمي و100 طالب أدبي بكلية دار العلوم بجامعة الفيوم، إضافة إلى 200 طالب علمي و300 أدبي بكلية الآداب بجامعة المنيا (شعبة اللغة العربية)، و150 طالب علمي و200 أدبي بكلية دار العلوم بجامعة المنيا، إلى جانب 60 طالب انتظام و60 انتساب بكلية الآداب بجامعة سوهاج (شعبة اللغة العربية)، و5 طلاب بكلية الزراعة بفوكة بمطروح بجامعة الإسكندرية (من أبناء مطروح).

شبكةعيونالإخبارية

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