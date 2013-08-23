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بالصور| نجوم "بوليوود" يتألقون في عرض أزياء"Lakme" الهندي

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بالصور| نجوم "بوليوود" يتألقون في عرض أزياء"Lakme" الهندي بالصور| نجوم "بوليوود" يتألقون في عرض أزياء"Lakme" الهندي

كتب : إنجي رأفت الجمعة 23-08-2013 13:27

بدأ اسبوع "Lakme" للموضة في مدينة بومباي الهندية، وهو أكبر عرض أزياء في الهند، حيث يعرض أكبر مصممين الأزياء تصميماتهم ويحضره عدد كبير من نجوم بوليوود.

وحضرت الممثلة الهندية أورميلا ماتوندكار، عرض أزياء "Lakme"، وارتدت فستانا لونه أصفر في ذهبي، طويلا ومزركشا، وارتدت حذاء مفتوحا ذا كعب عال لونه ذهبي، والفستان من تصميم مصمم الأزياء الهندي مانيش مالهوترا.

وتألقت الممثلة الهندية كاجول ديفجان في الحفل، حيث ارتدت فستانا أسود طويلا وواسعا ومزركش من الأسفل ذا صبغة ذهبية، ويكشف عن خصرها، ورفعت شعرها للأعلى على الطريقة الهندية التقليدية.

وظهر الممثل الهندية سانجاي كابور في العرض مع زوجته التي ارتدت جيب لونها "بنفسجي" وقميصا أبيض وحقيبة يد لونها ذهبي.

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ON Sport

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