"بن ستيلر" يعود للإخراج في فيلم "The Secret Life of Walter Mitty"

كتب : نورهان طلعت منذ 28 دقيقة

أطلقت شركة "فوكس للقرن العشرين"، المقدمة الإعلانية الأولى لفيلم "The Secret Life of Walter Mitty" الذي يعود فيه النجم بن ستيلر للإخراج بعد فترة طويلة من آخر تجاربه في فيلم "Tropic Thunder".

ويقوم بن ستيلر بالإخراج والتمثيل في فيلم "The Secret Life of Walter Mitty"، وهو مستوحى من قصة جيمس ثيربر الكلاسيكية التي تتناول يوميات حالم يهرب من حياته المجهولة، ويختفي في عالم من الأوهام مليء بالبطولات والرومانسية والأكشن، فعندما يجد والتر أنه وزميله في العمل مهددان بفقدان وظيفتيهما، يتحرك والتر في العالم الحقيقي ويشرع في رحلة عالمية تتحول إلى مغامرة غير عادية بصورة أكبر من أي شيء يستطيع تخيله.

فيلم "The Secret Life of Walter Mitty" هو الخامس لـ"ستيلر" على كرسي المخرج، بعد أن أخرج من قبل أفلام "Reality Bites"، و"The Cable Guy" بطولة جيم كاري، و"Zoolander"، والفيلم الذي رُشِّح للأوسكار "Tropic Thunder".

يشارك بن ستيلر البطولة كريستين ويج التي حصلت على ترشيح لجائزة الأوسكار، وشون بن الحاصل على الأوسكار مرتين، وآدم سكوت، وسيُطرح الفيلم في دور العرض المصرية من خلال شركة "يونايتد موشن بيكتشرز" كبرى شركات التوزيع السينمائي في العالم العربي والوكيل الرسمي سينمائيًا لشركة "فوكس للقرن العشرين" الأمريكية في مصر.