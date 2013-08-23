اختاري الأسود والأبيض لأناقتك

إنه الثنائي الأكثر أناقة بين الألوان... الأبيض والأسود. اعتمديه لطلة كلاسيكية راقية في مختلف المناسبات.

- تنسيق وتصوير: جهاد حجيلي.

- ماكياج: ايلي استيفان.

- شعر: صالون ايدي ديب.

- الأزياء والاكسسوارات من محلات: Karen Millen, Front Row, Kamishibai, Rodeo Drive و Sergio Rossi.

الصورة رقم 1:

- بنطلون مطبع سعره 165$ ترافقه توب من القماش نفسه سعرها 142$. الإثنان من Selfish.

- جاكيت قصيرة باللون الأسود من Arrogant-cat. سعرها 675$.

- أقراط للأثنين من Nonu. سعرها 253$.

- صندل ذو كعب مرتفع من Sergio Rossi. سعره 961$.

الصورة رقم 2:

- - بنطلون باللون الأبيض. سعره 365$.

- توب مطبع بلوني الأسود والأبيض. سعره 365$.

الإثنان من Closed.

- حزام من Karen Millen. سعره 89$.

- أساور من Nonu. سعرها 146$.

- حقيبة صغيرة من Karen Millen. سعرها 131$.

- حذاء ذو كعب مرتفع من Sergio Rossi. سعره 859$.

الصورة رقم 3:

- بنطلون مطبع من Closed. سعره 379$.

- توب باللون الأسود. سعرها 204$.

- قبعة باللون الأبيض. سعرها 88$.

الإثنان من Brebis Noir.

- أقراط طويلة للأذنين من Nonu.

- أساور من Versace. سعرها 136$.

الصورة رقم 4:

- ثوب باللون الأسود تزينه أزهار بيضاء من Irie. سعره 832$.

- حقيبة من الجلد باللون الأسود من Versace. سعرها 3066$.

الصورة رقم 5:

- ليغينغ مخطط. سعره 96$.

- توب واسعة بلوني الأسود والأبيض. سعرها 199$.

الإثنان من Arrogant – Cat.

- نظارات شمسية من Bob Sdrunk. سعرها 200$.

- حقيبة باللون الاسود من Karen Millen. سعرها 252$.

- قلادة من Edward Achour. سعرها 286$.

- حذاء ذو كعب مرتفع باللون الأبيض من Versace. سعره 810$.

الصورة رقم 6:

- ثوب مطبع من Irie. سعره 533$.

- حقيبة صغيرة باللون الأبيض من Versace. سعرها 756$.

مع إطلالة الأسود والأبيض أنت بحاجة لمكياج خاص ...تعرفي على مكياجك من وحي موضة "المونوكروم"