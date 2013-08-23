اختاري الأسود والأبيض لأناقتك

إنه الثنائي الأكثر أناقة بين الألوان... الأبيض والأسود. اعتمديه لطلة كلاسيكية راقية في مختلف المناسبات.
- تنسيق وتصوير: جهاد حجيلي.
- ماكياج: ايلي استيفان.
- شعر: صالون ايدي ديب.
- الأزياء والاكسسوارات من محلات: Karen Millen, Front Row, Kamishibai, Rodeo Drive و Sergio Rossi.
الصورة رقم 1:
- بنطلون مطبع سعره 165$ ترافقه توب من القماش نفسه سعرها 142$. الإثنان من Selfish.
- جاكيت قصيرة باللون الأسود من Arrogant-cat. سعرها 675$.
- أقراط للأثنين من Nonu. سعرها 253$.
- صندل ذو كعب مرتفع من Sergio Rossi. سعره 961$.
الصورة رقم 2:
- - بنطلون باللون الأبيض. سعره 365$.
- توب مطبع بلوني الأسود والأبيض. سعره 365$.
الإثنان من Closed.
- حزام من Karen Millen. سعره 89$.
- أساور من Nonu. سعرها 146$.
- حقيبة صغيرة من Karen Millen. سعرها 131$.
- حذاء ذو كعب مرتفع من Sergio Rossi. سعره 859$.
الصورة رقم 3:
- بنطلون مطبع من Closed. سعره 379$.
- توب باللون الأسود. سعرها 204$.
- قبعة باللون الأبيض. سعرها 88$.
الإثنان من Brebis Noir.
- أقراط طويلة للأذنين من Nonu.
- أساور من Versace. سعرها 136$.
الصورة رقم 4:
- ثوب باللون الأسود تزينه أزهار بيضاء من Irie. سعره 832$.
- حقيبة من الجلد باللون الأسود من Versace. سعرها 3066$.
الصورة رقم 5:
- ليغينغ مخطط. سعره 96$.
- توب واسعة بلوني الأسود والأبيض. سعرها 199$.
الإثنان من Arrogant – Cat.
- نظارات شمسية من Bob Sdrunk. سعرها 200$.
- حقيبة باللون الاسود من Karen Millen. سعرها 252$.
- قلادة من Edward Achour. سعرها 286$.
- حذاء ذو كعب مرتفع باللون الأبيض من Versace. سعره 810$.
الصورة رقم 6:
- ثوب مطبع من Irie. سعره 533$.
- حقيبة صغيرة باللون الأبيض من Versace. سعرها 756$.
مع إطلالة الأسود والأبيض أنت بحاجة لمكياج خاص ...تعرفي على مكياجك من وحي موضة "المونوكروم"