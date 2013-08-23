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إسلاميون يتظاهرون لإطلاق سراح ملتحٍ أردني ألقي القبض عليه في بورسعيد

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إسلاميون يتظاهرون لإطلاق سراح ملتحٍ أردني ألقي القبض عليه في بورسعيد إسلاميون يتظاهرون لإطلاق سراح ملتحٍ أردني ألقي القبض عليه في بورسعيد

كتب : هبة صبيح الجمعة 23-08-2013 14:17

تظاهر العشرات من الملتحين والمنتقبات أمام قسم شرطة الشرق ببورسعيد، للمطالبة بإخلاء سبيل ملتح أردنى تم القبض عليه يوم زفافه من مصرية فى قرية الكروان ببورسعيد، من قبل الحملات الأمنية المشتركة بين الجيش والشرطة منذ خمس أيام، وذلك فى إطار رصد وترصد وملاحقة العناصر الإرهابية والمتورطين فى استهداف المنشآت العامة والشرطية والمواطنين الأبرياء.

وأوضح المتظاهرون أنهم من أصدقاء وأقارب زوجة الشيخ فادي يوسف الداعية الأردنى الذى رغم إخلاء سبيله من قبل النيابة العامة، فإن أمن الدولة تتعنت وترفض إطلاق سراحه بعد أن ألقت قوات الأمن القبض عليه يوم زفافة من قرية الكروان السياحية، بعد تشككهم فيه بسبب لحيته ولهجته وتردد منتقبات وملتحين عليه.

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