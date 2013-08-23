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مصدر طبي: العثور على آثار غاز "السارين" السام في دم مصاب سوري بعد نقله للعلاج في لبنان

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مصدر طبي: العثور على آثار غاز "السارين" السام في دم مصاب سوري بعد نقله للعلاج في لبنان مصدر طبي: العثور على آثار غاز "السارين" السام في دم مصاب سوري بعد نقله للعلاج في لبنان

كتب : الأناضول منذ 25 دقيقة

وأضافت المصادر أن "الصليب الأحمر" اللبناني نقل ليلًا مصابًا سوريًا في الهجوم الذي تعرضت له بلدة زملكا في ريف دمشق يوم الأربعاء الماضي إلى مستشفى فرحات في بلدة "جب جنين، في البقاع شرقي لبنان، وبعد أن تبين وجود غاز السارين في دمه رفضت إدارة المستشفى إبقائه؛ إذ تم نقله بعدها إلى مكان مجهول".

ولم يتسن التأكد الفوري من مصادر طبية رسمية حول هذا الأمر.

وكان جورج صبرا، عضو الائتلاف الوطني السوري المعارض، اتهم نظام بشار الأسد بقتل أكثر من 1300 شخص بأسلحة كيميائية في هجوم على ريف دمشق، وهو ما نفاه النظام، متهمًا مقاتلي الجيش الحر المعارض باستخدامه في تلك المنطقة.

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