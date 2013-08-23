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سفيرنا في الأردن يكرم طالباً إماراتياً متفوقاً

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سفيرنا في الأردن يكرم طالباً إماراتياً متفوقاً سفيرنا في الأردن يكرم طالباً إماراتياً متفوقاً

كرم الدكتور عبدالله ناصر سلطان العامري سفير دولة الإمارات لدى المملكة الأردنية الهاشمية سفير غير مقيم في فلسطين بمقر السفارة أمس بحضور عميد ركن طيار سعيد محمد الطنيجي الملحق العسكري بعمّان، الطالب الإماراتي المبتعث من قبل القيادة العامة لشرطة أبوظبي الملازم عبدالله محمد عتيق جمعة المهيري الذي حصل على درجة الماجستير من جامعة اليرموك في تخصص القانون الإداري بتفوق وامتياز.

وشكر السفير الطالب الإماراتي على تفوقه وتميزه في مجال تخصصه في القانون الإداري بجامعة اليرموك الأردنية، مؤكداً سعادته بأن هذا التفوق يعكس التوجيهات الحكيمة لأصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات لأبنائهم الطلبة في المحافظة على الصورة المشرقة والريادية لطلبة الإمارات في الخارج .

من جانبه أشاد الطالب الملازم عبدالله محمد عتيق المهيري بالرعاية الكريمة والمتابعة الحثيثة والتواصل الذي حظي به طول فترة دراسته في الأردن من قبل سفارة الدولة والملحقية العسكرية في عمّان.

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