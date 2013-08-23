طلعة جوية للمشاركين بالنشاط الصيفي في نادي الذيد

نفذت إدارة جناح الجو ـ قسم الشارقة ـ التابعة لوزارة الدخلية طلعة جوية للمشاركين بالنشاط الصيفي بنادي الذيد الثقافي الرياضي ضمن فعاليات صيفي بلادي لوزارة الشباب والرياضة والهيئة العامة لرعاية الشباب.

وقام الفريق المكون من إدارة جناح الجو والذي ضم مقدم طيار علي حسن شهيل والمقدم طيار سيف حميد بن خاتم والرائد راشد سالم الشامسي ضابط عمليات ومساعد ملاح جوي يحيى عبدالله أحمد بطلعة جوية لعدد 13 من المشاركين بالنشاط الصيفي في نادي الذيد وذلك في حضور حميد الخاطري عضو مجلس إدارة النادي المدير المالي للنادي ومحمد عبيد بن مطار الطنيجي عضو مجلس إدارة النادي مشرف الألعاب الفردية.

واستقل المشاركون طائرة إدارة جناح الجو وقاموا بجولة في أرجاء مدينة الذيد اطلعوا خلالها على كافة المناظر العلوية الخلابة للمدينة وما بها مواقع سياحية وتراثية علاوة على مشاهدتهم لمختلف التضاريس التي تضمها المدينة من تنوع جيولوجي جميل، حيث استمتع المشاركون بهذه الجولة في الطائرة المجهزة بأحدث التجهيزات الفنية والتي أتاحت للمشاركين رؤية الامتداد الجغرافي لمدينة الذيد وضواحيها.

وحققت الطلعة الجوية والتي تعد الأولى من نوعها في أنشطة الاندية على مستوى الدولة فرصة حقيقية لتعريف المشاركين بالوطن وما يمتلكه من مواقع وتنوع بيولوجي بخلاف مشاهدة المناطق المتنوعة وارتباطاتها الطبيعية من سهول ووديان وسيوح الأمر الذي يعزز من الاهداف التربوية المختلفة في إثراء قيم الهوية الوطنية للمشاركين علاوة على إطلاعهم على مختلف المواقع السياحية المتاحة لتمثل مشاهد واقعية لا يمكن أن تمحى من ذاكرة المشاركين.

وتعد الطلعة الجوية التي نفذتها إدارة جناح الجو بقسم الشارقة فرصة تضاف إلى رصيدها فيما تقدمه من خدمات وطنية تتلاقى وأهدافها الشرطية سواء في الاسعاف والانقاذ للتواصل اليوم في إتاحة إطلاع شباب الوطن على مدنهم ومناطقهم في جولات سياحية تتكامل مع سعي الادارة في تنفيذ تلك الطلعات وفقاً لأعلى معايير الجودة والعمل بروح الفريق والحرص على خدمة مختلف شرائح المجتمع والالتزام بمعايير سلامة الطيران ومواكبة المستجدات والتميز في كل الأعمال.