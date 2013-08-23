شرطة دبي تطلع المنظمة العالمية للسمعة على برامجها

استقبل العميد عمر الشامسي، مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة في الادارة العامة للعمليات بشرطة دبي، نيكولاس طراد العضو المؤسس لمنظمة العالمية للسمعة، وأوضح العميد الشامسي أن مجموعة من البرامج الرائدة والتي وجهتها شرطة دبي للأفراد الجمهور بتوجيهات مباشرة من القيادة العليا ممثلة بمعالي القائد العام الفريق ضاحي خلفان تميم، ونائبه اللواء خميس مطر المزينة وفي مقدمتها خدمة مرضى القلب والحالات الحرجة وكبار السن لاقت ترحبيا واسعا بين أفراد الجمهور والمستفيدين من هذه الخدمة وذويهم.

وقدم العميد الشامسي شرحا مفصلا للزائر حول التطورات والمراحل التي أنجزتها غرفة القيادة والسيطرة التي تعد الأحدث فنياً وتقنياً بين غرف العمليات في العالم، والتطور الذي حققته في مجال خدمة المجتمع، وطبيعة العمل ونظام مراقبة الدوريات وحركة السير والمرور في شوارع إمارة دبي، وسير العمل والإجراءات التي يتم اتخاذها منذ تلقي البلاغ وحتى وصول الدورية إلى موقع الحادث، ونظام مراقبة الدوريات باستخدام الأقمار الصناعية ومراقبة الطرق الخارجية بواسطة الكاميرات الثابتة والمحمولة جواً، وخدمة الإنذار المبكر التي توفرها شرطة دبي لمحلات الصرافة والمجوهرات والبنوك.

وتحدث العميد الشامسي حول الخريطة الثلاثية الأبعاد، التي تغطي جميع مناطق الإمارة، ونظام انتقال الدورية الأمنية من موقع إلى آخر، و يتيح النظام مراقبة تحرك دوريات الشرطة في الميدان، مما يسرع عملية الاستجابة لموقع الحادث من قبل أقرب دورية في المنطقة أو سيارة الإسعاف إلى موقع طالب النجدة في أسرع وقت ممكن، إضافة إلى برنامج مرضى القلب والحالات الحرجة .

وحضر اللقاء بطي أحمد بن درويش الفلاسي، مدير إدارة الإعلام الأمني في الادارة العامة لخدمة المجتمع والمقدم الدكتور سعيد عبدالله المظلوم، مدير مكتب ضمان الجودة بالإدارة العامة للجودة الشاملة، والملازم أول فيصل أحمد الزفين، رئيس قسم إدارة السمعة بإدارة الإعلام الأمني.