سيف بن زايد يعتمد سياسة وزارة الداخلية للبيئة والصحة والسلامة المهنية

اعتمد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السياسة العامة للبيئة والصحة والسلامة المهنية لوزارة الداخلية والتي تأتي وفقاً لتوجهات الحكومة الاتحادية بتطبيق متطلبات البيئة والصحة والسلامة المهنية.

وقال اللواء ناصر لخريباني النعيمي الامين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية إن وزارة الداخلية تلتزم التزاما تاماً بتقديم خدماتها بطريقة آمنة ومسؤولة تجاه البيئة وضمان الصحة والسلامة والرعاية للعاملين والمتعاملين وشركائها وعملائها وأفراد المجتمع الذين قد يتأثرون بأعمالها ..كما أن الوزارة تلتزم بتحسين الأداء البيئي لأنشطتها باستمرار.

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> وذكر العقيد محمد حميد دلموج الظاهري مدير عام الاستراتيجية وتطوير الاداء بوزارة الداخلية "أن أهداف السياسة العامة للبيئة والصحة والسلامة المهنية تؤكد على نشر سياسة وزارة الداخلية وأهدافها بين جميع العاملين والمتعاملين معها وشركائها وعملائها وجميع أفراد المجتمع ..لافتاً إلى الالتزام بالمبادئ الإرشادية المتعلقة بالبيئة والصحة والسلامة في الدولة وإدارة حوادث البيئة والصحة والسلامة والإبلاغ عنها للجهات المسؤولة بعد التحقق منها داخليا ً.

وأكد الالتزام بضمان وجودة إجراءات تشاورية فاعلة حول البيئة والصحة والسلامة المهنية مع جميع العاملين من خلال التعاون او التشارك في المسؤولية بين الأفراد وكافة القطاعات الحكومية والخاصة في الدولة والحد من التلوث البيئي بقدر الإمكان وتقديم التدريب والمعلومات الكافية للحفاظ على الكفاءة والوعي بالبيئة والصحة والسلامة المهنية في جميع المستويات في وزارة الداخلية.

ولفت إلى تحديد أهداف وغايات للبيئة والصحة والسلامة المهنية بحيث تكون قابلة للقياس بما يتفق مع الأهداف الحكومية ودمج أسلوب تحديد وتقليل المخاطر في جوانب البيئة والصحة والسلامة كافة ووضع اعتبارات المحافظة على التنوع البيولوجي وتكامل الأنظمة البيئية ضمن عملية صنع القرار وتقييم أداء العاملين فيما يتعلق بالبيئة والصحة والسلامة المهنية والإبلاغ عنه لتطوير وتعزيز وتحسين الأداء".

وقال المقدم الدكتور سعيد مطر الصريدي مدير إدارة الجودة في الإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء ان وزارة الداخلية تتطلع من خلال السياسة العامة للبيئة والصحة والسلامة المهنية إلى التقليل من التأثيرات السلبية على البيئة في نطاق العمليات التي تقوم بها وأن تكون جهة سباقة لأفضل الممارسات البيئية المستدامة والقيام بجميع عملياتها بمسؤولية تتلاءم مع رؤيتها وفقاً لقوانين البيئة والصحة والسلامة المهنية".

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