عادل لمعي: القطاع الخاص التركي يرفض موقف أردوغان

كتب : أيمن صالح منذ 24 دقيقة

قال الدكتور عادل لمعي، رئيس مجلس الأعمال "المصري - التركي"، إن القطاع الخاص التركي يرفض الدعوات التي تستهدف إلغاء اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتركيا، لافتًا إلى أن "أتيلا أتاشيفين" رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين سيعلن خلال أيام موقف هذا القطاع بشكل رسمي ورفضه الموقف السياسي لرئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان.

وأضاف رئيس مجلس الأعمال "المصري - التركي"، أن جمعية رجال الأعمال "الأتراك - المصريين" الممثلة للقطاع الخاص التركي ترى عدم خلط المواقف السياسية بين القاهرة وأسطنبول وبين النشاط الاقتصادي، وتعهدت الجمعية باستمرار ضخ استثمارات جديدة في مصر لتصل إلى 5 مليارات دولار بنهاية عام 2017.

يذكر أن الاستثمارات التركية في مصر بالقطاع الصناعي موجودة في 200 شركة برؤوس أموال 1.3 مليار دولار، وفي السياحة 30 شركة بـ100 مليون دولار، و124 شركة تركية تعمل في مجال الخدمات برؤوس أموال 75 مليون دولار، وفي مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 38 شركة برؤوس أموال 12 مليون دولار، والزراعة 14 شركة بـ11 مليون دولار.