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ميقاتى: تفجيرا طرابلس رسالة لزرع الفتنة وجر طرابلس إلى العنف

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ميقاتى: تفجيرا طرابلس رسالة لزرع الفتنة وجر طرابلس إلى العنف ميقاتى: تفجيرا طرابلس رسالة لزرع الفتنة وجر طرابلس إلى العنف

أدان رئيس الوزراء اللبناني المستقيل نجيب ميقاتي الانفجارين اللذين وقعا اليوم في مدينة طرابلس بشمال لبنان وإستهدفا مسجدي السلام والتقوى.
> واعتبر ميقاتي – في بيان له اليوم – أن الإنفجارين رسالة واضحة هدفها زرع الفتنة وجر طرابلس وأبناءها إلى ردات الفعل.
> وأكد لأن طرابلس والطرابلسيين سيثبتون مرة جديدة أنهم أقوى من المؤامرة ولن يسمحوا للفتنة أن تنال من عزيمتهم وإيمانهم وسيتعالون على جراحهم مهما كانت بليغة.
> وأجرى ميقاتي سلسلة اتصالات مع القادة الأمنيين لمتابعة تفاصيل الانفجارين وعمليات الاغاثة والتحقيقات الميدانية لكشف ملابساتهما .
> كما إتصل بوزير الصحة اللبناني علي حسن خليل وطلب استنفار المستشفيات لاستقبال الجرحى والمصابين على نفقة وزارة الصحة.
> أ ش أ

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