ميقاتى: تفجيرا طرابلس رسالة لزرع الفتنة وجر طرابلس إلى العنف

أدان رئيس الوزراء اللبناني المستقيل نجيب ميقاتي الانفجارين اللذين وقعا اليوم في مدينة طرابلس بشمال لبنان وإستهدفا مسجدي السلام والتقوى.

> واعتبر ميقاتي – في بيان له اليوم – أن الإنفجارين رسالة واضحة هدفها زرع الفتنة وجر طرابلس وأبناءها إلى ردات الفعل.

> وأكد لأن طرابلس والطرابلسيين سيثبتون مرة جديدة أنهم أقوى من المؤامرة ولن يسمحوا للفتنة أن تنال من عزيمتهم وإيمانهم وسيتعالون على جراحهم مهما كانت بليغة.

> وأجرى ميقاتي سلسلة اتصالات مع القادة الأمنيين لمتابعة تفاصيل الانفجارين وعمليات الاغاثة والتحقيقات الميدانية لكشف ملابساتهما .

> كما إتصل بوزير الصحة اللبناني علي حسن خليل وطلب استنفار المستشفيات لاستقبال الجرحى والمصابين على نفقة وزارة الصحة.

> أ ش أ