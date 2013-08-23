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هدوء بكفر الشيخ والإخوان يخشون مواجهة الأهالي

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هدوء بكفر الشيخ والإخوان يخشون مواجهة الأهالي هدوء بكفر الشيخ والإخوان يخشون مواجهة الأهالي

اتسمت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ اليوم عقب صلاة الجمعة بالهدوء التام ولم تنطلق أي تظاهرات أو مسيرات لأنصار المعزول من جماعة الإخوان المسلمين الدموية

ويأتي عدم خروج الإخوان أن القوى الثورية هددت أمس بالنزول في الشارع في حالة نزول الإخوان.

يذكر أن جماعة الإخوان شهد بينهم وبين الأهالي مناوشات واشتباكات لثلاث مرات قبل ذلك وتم القاء القبض على 200 من الجماعة والظريف في الأمر أن أغلب من تم القاء القبض عليهم كان من خلال الأهالي وليس الأمن .

ويستغل جماعة الإخوان المسلمين فقط الطريق الدولي الساحلي للتظاهر به من خلال تواجد العشرات على الطريق معتمدين على نقل الجزيرة لهذه التظاهرة وهناك مخاوف كبيرة لدى الإخوان بكفر الشيخ النزول بشارع كفر الشيخ ، لأن الأهالي متربصين لهم ويكشرون عن أنيابهم للجماعة وهذا ما جعل الإخوان لم يتمكنوا من اقتحام لامركز شرطة ولا كنيسة ولا أي من المناطق الحيوية .

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