التحقيق مع 11 متهم في أحداث فتنة قرية صفط اللبن بالمنيا

تعكف نيابة مركز المنيا في التحقيق مع 11 متهم من المسيحين والمسلمين تم ضبطهم في أحداث الفتنه الطائفيه التي شهدتها قرية صفط اللبن وأنتهت بمقتل مواطن مسلم وأصابة أخر وأحتراق 3 منازل وتم تشديد التواجد الأمني بالقريه تحسباً لوقوع إية تداعيات.

وفي السياق ذاته أثنت مطرانية الأقباط الأثوذوكس بالمنياعلي دور الأمن في السيطره علي الموقف ، وقالت في بيان لها كانت إستجابة قوات الشرطة والجيش في هذه المرة أسرع كثيرًا، وإن كانوا قد وصلوا بعد أن تمكن المسلمون من حرق منازل وسلب بعض ممتلكات وما يزال الوضع في القرية يسوده التوتّر وأضاف البيان قوات الأمن كثفت من وجودها بالقريه تحسُّبًا لأيّة ردود أفعال متوقّعة ولهم منّا كل الشكر والتقدير فقد إستجابوا لطلباتنا المستمرة بالتواجد بالمستوى المناسب لهذه الظروف الإستثنائية التي تمرّ بها البلاد، ولا سيما المنيا والتي تشهد منذ مدة طويلة أسوأ أعمال عنف الطائقي بمصر.

> كانت قرية صفط اللبن قد شهدت مشاجره بين كلاً من حربي رجب محمود , عبد الباقي عربى سيد ” طرف أول” , هاني سمير بشري وشقيقيه مجدي ومقبل ” طرف ثاني” بسبب خلافات الجيرة ونتج عن ذلك مقتل الثاني من الطرف الأول علي أثر تلقيه ضربه بحجر بالرأس مما أثار غضب المسلمين وتم إشعال النيران بعدد 3 منازل.