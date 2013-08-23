الجالية المصرية فى العراق تهيب بكل فصائل الشعب المصرى الوقوف بحزم ضد الفتنة

أهابت رابطة الجالية المصرية فى العراق "تحت التأسيس"، بكل فصائل الشعب المصرى الوقوف بحزم ضد الفتنة والضرب بيد من حديد على رموزها، مؤكدة على أهمية الدور الوطنى للقيادة العسكرية المصرية فى رعاية هذا الوطن والعبور بخارطة الطريق إلى الأمان وإلى مجتمع السلم والحرية والبناء والعدل والتنمية.

وأكدت الرابطة فى بيان صادر عنها، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأسوط فى بغداد نسخة منه اليوم الجمعة، وقوفها إلى جانب الثورة المصرية التاريخية فى 25 يناير والتى قامت بتعديل مسارها فى 30 يونيو وأثبتت للعالم عمق حضارة مصر وشعبها وأنها قادرة على التحدى والاستمرار فى طريق الديمقراطية والتى ساندتها القوات المسلحة المصرية الوطنية فى مسار تاريخى شهد العالم بأجمعه على أنها ثورة شعبية حقيقية ضد قوى الظلام التى تتخذ من الدين تجارة وأهدافا للوصول إلى السلطة والرجوع بمصر إلى العصور الوسطى.

وأضافت الرابطة، نحن ضد الفوضى وضد التدخل الأجنبى والممارسات اللا إنسانية والضغوط التى يتعرض لها الشعب المصرى من بعض الدول الخارجية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا ، وتدخل دولتى قطر وتركيا السافر فى الشؤون المصرية.

وأشادت رابطة الجالية المصرية بالعراق فى ختام بيانها بالدور الفاعل لكل من وقف إلى جانب الشعب المصرى، خاصة دور خادم الحرمين الشريفين عاهل السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت، منوهة بالدور العراقى فى هذا الصدد المتمثل فى بيان رئيس الوزراء نورى المالكى الذى أكد خلاله على ضرورة أن يكون القرار من الشعب المصرى فى تحديد مجريات الأحداث وتعهده بالوقوف الى جانب الشعب المصرى.