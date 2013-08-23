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الغرف التجارية تقرر تعويض المحال التى تعرضت للتخريب بعد 30 يونيو

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الغرف التجارية تقرر تعويض المحال التى تعرضت للتخريب بعد 30 يونيو الغرف التجارية تقرر تعويض المحال التى تعرضت للتخريب بعد 30 يونيو

أعلن أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه تم الاتفاق مع منير فخري عبد النور  وزير التجارة والصناعة  على قيام الغرف التجارية بالمحافظات بالمساهمة في تعويض صغار التجار، الذين تضررت محالهم جراء العمليات الإرهابية خلال شهري يوليو وأغسطس.

وقال الوكيل، إن التعويض سيكون بناء على الحصر الذي سيقوم به الاتحاد مع الغرف التجارية سيتم وضع قواعد صرف التعويضات ونسبتها التي ستقدمها الغرف من احتياطاتها النقدية، والتي ستتضمن موقع المحل التجاري ومساحته وكمية السلع التي كان يتضمنها وقت تعرضه للعمليات الإرهابية.

وأضاف أن الوزير سيقوم خلال الأيام القليلة المقبلة بزيارات ميدانية لتفقد المناطق التجارية التي تعرضت للعمليات الإرهابية وكذلك للمناطق الصناعية لتحفيز العمال على بذل المزيد من الجهد لزيادة الإنتاج.

وأشار الوكيل – وفقًا لما نشره الاتحاد العام للغرف التجارية على موقعه الرسمي – بأنه تم الاتفاق على تيسير نقل السلع من مناطق الإنتاج إلى الأسواق وبالتنسيق مع القوات المسلحة لزيادة حجم المعروض بالأسواق والوفاء باحتياجات المواطنين، وكذلك تقديم تيسيرات في سرعة الإفراج عن البضائع الواردة بالموانئ لمواجهة ما قد تتعرض له الأسواق من نقص في المعروض بسبب زيادة الطلب من المواطنين خلال الفترة الراهنة.

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