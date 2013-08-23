أكد قائد قوات اليونيفيل الدولية في جنوب لبنان الجنرال باولو سييرا على الأهمية البالغة لممارسة لبنان وإسرائيل أقصى درجات ضبط النفس وتجنب أى لجوء إلى القوة.
> ودعا سييرا إلى التعاون مع اليونيفيل من أجل تخفيف حدة التوتر ومنع مزيد من الحوادث والتصعيد الأمر الذي قد تكون له تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة.
> وأوضح أنه أجرى اتصالا عقب وقوع الغارة الجوية الإسرائيلية على لبنان بقائد الجيش الإسرائيلي ، مشددا على الامتناع عن القيام بأية عملية عسكرية هجومية.
> كما أجرى اتصالا بقائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي ، مشددا على أهمية ممارسة ضبط النفس لتجنب أية عواقب غير مرغوب فيها.
> وكانت قيادة قوات “اليونيفيل” الدولية العاملة في جنوب لبنان قد اعلنت عن تلقيها تقارير عن غارة جوية إسرائيلية في المنطقة الممتدة بين بيروت وصيدا.
> وذكرت في بيان لها أنها حصلت على تأكيد وقوع الغارة من جانب الجيش الإسرائيلي الذي وصفها بأنها رد على الاعتداء الصاروخي أمس انطلاقا من الأراضي اللبنانية.
> ولفت البيان الى أن النقطة المستهدفة تقع خارج منطقة عمليات اليونيفيل وليس للقوات الدولية في هذه المرحلة أية معلومات أخرى عن موقع الهجوم او هدفه.
> وكانت الطائرات الحربية الاسرائيلية قد أغارت الليلة الماضية على مواقع للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة في منطقة الناعمة جنوبي بيروت.
> أ ش أ
“اليونيفيل” تدعو لبنان وإسرائيل إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس
أكد قائد قوات اليونيفيل الدولية في جنوب لبنان الجنرال باولو سييرا على الأهمية البالغة لممارسة لبنان وإسرائيل أقصى درجات ضبط النفس وتجنب أى لجوء إلى القوة.