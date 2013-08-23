بالفيديو.. الصور الأولي لانفجاري طرابلس شمالي لبنان

قال مراسل «الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام»، الجمعة، إن عدد القتلى في مسجد «التقوى» بلغ 12 قتيلا وأكثر من 25 جريحا، في حين سجل سقوط عدد كبير من الجرحى في انفجار مسجد «السلام» ولم يفد عن سقوط قتلى.

فيما قالت شبكة «سكاي نيوز» إن 20 قتيلا سقطوا في انفجاري طرابلس. كان انفجاران هزا مدينة طرابلس في شمال لبنان، وقالت «الوكالة الوطنية اللبنانية» إن إطلاق نار كثيف حدث بعد الانفجارين، ويعتقد أن أحد الانفجارين استهدف مسجد «التقوى» في محيط دوار نهر أبوعلي أثناء تأدية صلاة الجمعة. يشار إلى أن المسجد يخطب فيه الشيخ السني سالم الرافع، رئيس هيئة العلماء المسلمين في لبنان، والآخر استهدف منطقة الميناء.