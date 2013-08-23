أمن سوهاج يضبط هارب ويقتل آخر بعد تبادل لإطلاق النار بينهم

تمكنت حملة امنية مكبرة تحت اشراف اللواء ابراهيم صابر مدير امن سوهاج ضمت ​ ​ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المراغة من تنفيذ حملة أستهدفت هارب من مؤبد ومتهم فى عدد 13 قضية مخدرات وسلاح .

​حيث ​​تمكنت ​​ الحملة من إلقاء القبض على أحد ​الهاربين بدائرة المركز بعد تبادل لإطلاق النار بينه وبين الحملة مما نتج عنه مقتل شقيقه أثناء محاولة تهريبه.

​حيث ​تبين من خلال التحريات أنه أثناء قيام الرائد سامح بهنساوى رئيس مباحث مركز شرطة المراغة والنقيب ذكى حمادي والملازم أول احمد الشريف معاونى المباحث صباح اليوم بتنفيذ حملة لإستهداف أحد الهاربين من أحكام من ضبط المحكوم عليه العارف خلاف علي 37 عاما عاطل ويقيم قرية البارود والمحكوم عليه في القضية رقم ٧٧٣٩جنايات المراغة بالسجن المؤبد سرقه بالإكراه وترويع وفرض سيطرة وكذا القضية رقم ٢٧٥جنايات المراغة عشره سنوات سرقه بالإكراه والهارب من عدد ١٣ قضيه بين مخدرات وسلاح وخطف وضرب وسرقه.

​حيث اثناء ​ إستهداف منزل المتهم المذكور قام بإطلاق النار على القوات مما حدا القوات بمبادلته إطلاق الأعيرة النارية ، مما نتج عن ذلك مقتل شقيقه أيمن خلاف ​ “​ عاطل ​” ​والذي قام بإطلاق النار بكثافة علي القوات والذي سقط أثناء محاولته الهروب وتهريب شقيقه ، كما تم ضبط بندقية آلية وعدد 2 طلقة جارى تحرير محضرا بالواقعة للعرض على النيابة العامة للتصرف.