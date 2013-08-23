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ليبيا تندد بالمجازرالوحشية التى يرتكبها النظام السورى تجاه شعبه

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ليبيا تندد بالمجازرالوحشية التى يرتكبها النظام السورى تجاه شعبه ليبيا تندد بالمجازرالوحشية التى يرتكبها النظام السورى تجاه شعبه

نددت وزارة الخارجية والتعاون الدولى الليبية بالمجازر البشعة التى يرتكبها النظام السورى فى حق أبناء شعبه.

وأوضحت الوزارة – فى بيان أذيع اليوم – أنها تلقت بقلق بالغ التقارير الواردة من سوريا والتى تفيد بتعرض منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق إلى هجوم بالأسلحة الكيماوية المحرمة دوليا .
> وطالبت الوزارة ، المجتمع الدولى دولا ومنظمات دولية وإقليمية إلى العمل على وقف هذه المجازر البشعة التى ترتكب فى حق الشعب السورى الشقيق ، وأنها تضم صوتها إلى كل من نادى بالتحقيق فى هذه الجرائم وتقديم المسئولين عنها إلى العدالة .
> ودعت وزارة الخارجية الليبية مجلس الأمن الدولى بإيقاف كافة الأعمال الحربية على كامل الأراضي السورية وبشكل فورى.
> أ ش أ

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