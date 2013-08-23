ليبيا تندد بالمجازرالوحشية التى يرتكبها النظام السورى تجاه شعبه

نددت وزارة الخارجية والتعاون الدولى الليبية بالمجازر البشعة التى يرتكبها النظام السورى فى حق أبناء شعبه.

وأوضحت الوزارة – فى بيان أذيع اليوم – أنها تلقت بقلق بالغ التقارير الواردة من سوريا والتى تفيد بتعرض منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق إلى هجوم بالأسلحة الكيماوية المحرمة دوليا .

> وطالبت الوزارة ، المجتمع الدولى دولا ومنظمات دولية وإقليمية إلى العمل على وقف هذه المجازر البشعة التى ترتكب فى حق الشعب السورى الشقيق ، وأنها تضم صوتها إلى كل من نادى بالتحقيق فى هذه الجرائم وتقديم المسئولين عنها إلى العدالة .

> ودعت وزارة الخارجية الليبية مجلس الأمن الدولى بإيقاف كافة الأعمال الحربية على كامل الأراضي السورية وبشكل فورى.

> أ ش أ