مسيرات تضم المئات من التيار الاسلامى بقنا

تظاهر المئات من التيار الاسلامى عقب صلاه الجمعه للتنديدالانقلاب على شرعية الرئيس المعزول محمد مرسى على حد قولهم وذلك بميدان الساعه بمدينه قنا .

حيث خرجت 3 مسيرات من مساجد الوحده العربيه والتحرير وابوبكر وناصر وتمركزت بميدان الساعة بمدينة قنا كما انتشرت بعض سيارات الشرطة والجيش أمام عدد من المساجد بمختلف شوارع وميادين قنا .

وردد المتظاهرون هتافات معاديه للفريق اول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع مطالبين بضرورة عودة ما أسموه بالشرعية المتمثلة فى الرئيس المعزول إلى الحكم مرة آخرى بالإضافة إلى مهاجمتهم خروج الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك من محبسه متهمين السيسى انه وراء خروجه من السجن وغابت سيارات الشرطة والجيش من التواجد بميدان الساعة.