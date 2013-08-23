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"إيجاس": ننتظر هدوء الأجواء السياسية لإصلاح خط الغاز للأردن

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"إيجاس": ننتظر هدوء الأجواء السياسية لإصلاح خط الغاز للأردن "إيجاس": ننتظر هدوء الأجواء السياسية لإصلاح خط الغاز للأردن

قال المهندس خالد عبد البديع، نائب رئيس الشركة القابضة للغازات "إيجاس"، إننا ننتظر هدوء الأجواء السياسية، وعودة الأمن لإصلاح خط الغاز للأردن، والذى تعرض للتفجير على أيدى مجهولين.
> وأشار عبد البديع، فى تصريحات خاصة، إن إمدادات الغاز للأردن مازالت متوقفة، وإن الأردن تعتمد حاليا على الوقود البديل فى إنتاج الكهرباء، حيث تعتمد على السولار بشكل كبير، لافتا إلى أن تنتظر هدوء الأوضاع بسيناء لبدء العمل فى عمليات الإصلاح التى لن تستغرق سوى 8 أيام للانتهاء من إصلاح الخط.
> وكانت إمدادات الأردن من الغاز المصرى قد انتظمت خلال الأشهر الماضية بكميات محدودة من الغاز تصل إلى 100 مليون قدم مكعب غاز يومى، بعد نجاح حكومة الأردن فى إجبار المصرية على انتظام ضخ الغاز لها، بكميات يومية تصل إلى 3 ملايين متر مكعب غاز، بعد تهديدات الأردن بتسريح العمالة المصرية بالأردن، ورغم ما تعانيه المصانع المصرية من نقص حاد فى كميات الغاز الذاهبة إليها.

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مصر 365

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