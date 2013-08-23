برنت يرتفع فوق 110 دولارات مع تحسن التوقعات الاقتصادية العالمية

ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت فوق 110 دولارات للبرميل، اليوم الجمعة، بعد بيانات إيجابية عن أنشطة الشركات أشارت إلى انتعاش الاقتصاد العالمى، وأشاعت آمالا فى ارتفاع الطلب على الوقود.

وبلغ نشاط الصناعات التحويلية فى الولايات المتحدة والصين أعلى مستوياته فى عدة أشهر، وجاء النمو فى منطقة اليورو أفضل من المتوقع، وهو ما يشير إلى احتمال زيادة الاستهلاك العالمى للنفط.

وقال مايكل مكارثى كبير محللى السوق لدى سي.إم.سى ماركتس فى سيدنى "توقعات الطلب العالمى تحسنت، وهذا هو ما يدعم أسعار النفط على المدى المتوسط إلى الطويل".

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أكتوبر 15 سنتا إلى 110.05 دولار للبرميل، لكن من المتوقع ألا تسجل تغيرا يذكر على أساس أسبوعى بعد ارتفاعها 2% الأسبوع الماضى.

وانخفض الخام الأمريكى ثمانية سنتات إلى 104.95 دولار للبرميل، ويتجه لتسجيل خسارة أسبوعية تتجاوز 2%".