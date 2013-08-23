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أوباما: على أمريكا توخي الحذر في التعامل مع الشأن المصري.. والوضع في سوريا "قلق"

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أوباما: على أمريكا توخي الحذر في التعامل مع الشأن المصري.. والوضع في سوريا "قلق" أوباما: على أمريكا توخي الحذر في التعامل مع الشأن المصري.. والوضع في سوريا "قلق"

كتب : رويترز منذ 42 دقيقة

قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما، إنه يجب أن تتوخى أمريكا الحذر في التعامل ما يجري في ؛ كي لا تبدو أنها تساعد على التصرفات التي تتعارض مع القيم الأمريكية"، وذلك في مقابلة له اليوم مع "سي إن إن"، للتعليق على الأوضاع السياسية في مصر وسوريا.

وتحدث أوباما عن الشأن السوري، قائلًا "إن المجتمع الدولي بحاجة إلى معرفة المزيد بشأن ما إذا كانت أسلحة كيماوية قد استخدمت في سوريا"، داعيًا حكومة الرئيس السوري بشار الأسد إلى السماح بإجراء تحقيق شامل.

وأضاف "ما رأيناه يشير إلى أن هذا حدث جلل ومثار قلق بالغ، وفكرة أن الولايات المتحدة تستطيع حل ما يعد مشكلة طائفية معقدة داخل سوريا يكون أمرًا مبالغًا فيه في بعض الأحيان".

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