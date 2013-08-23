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أسرة نائب مأمور مركز مطاي تطالب بالقصاص

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أسرة نائب مأمور مركز مطاي تطالب بالقصاص أسرة نائب مأمور مركز مطاي تطالب بالقصاص
المنيا : أشرف كمال
الجمعة , 23 أغسطس 2013 13:13

طالبت اليوم أسرة العقيد مصطفى رجب العطار نائب مأمور مركز شرطة مطاي بالمنيا الذي استشهد على يد عدد من المنتمين لتنظيم الإخوان عندما حاولوا اقتحام القسم في منتصف الشهر الجاري بسرعة ضبط المتهمين وتقديمهم لمحاكمة عاجلة ليكونوا عبرة لغيرهم الذين استغلوا الدين في قتل ضباط الشرطة.

وقالت زوجته ماجدة عباس رياض، (40 سنة) إن الجناة لم يمكنوا زوجي من الاتصال بنا لسماع صوت أبنائه على التليفون قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة حيث أكد شهود عيان كشفوا لنا توقف هاتفه المحمول عند كلمة المنزل.

وكان نشطاء على صفحات الفيس بوك قد تداولوا مقاطع للحظات الأخيرة لنائب مأمور مركز شرطة مطاى وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة وسط اعتداءات بعض المنتمين لتنظيم الإخوان.
> https://www.facebook.com/photo.php?v=609512142422945&set=vb.110928105624572&type=2&theater
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