بالصور| مسيرة لشباب "إبشواي" بالفيوم لدعم الشرطة والجيش في مواجهة الإرهاب

كتب : ميشيل عبدالله منذ 16 دقيقة

نظم حوالي ألف شخص من شباب مركز إبشواى مساء أمس، مسيرة حاشدة، لدعم الجيش والشرطة ومؤسسات الدولة في مواجهة الإرهاب، والتأكيد على وحدة الشعب وإعلان تأييدهم لخارطة الطريق ونبذ العنف، وثقتهم في المؤسسة العسكرية.

جاءت المسيرة التي جابت شوارع مدينة إبشواي، ردًا على المسيرات العدائية من جماعة الإخوان المسلمين تجاه الجيش والدولة.

هتف المتظاهرين بعدد من الهتافات منها "الجيش والشعب إيد واحدة" "مسلم مسيحي.. إيد واحدة" "آه لو عبدالناصر عايش.. كان لبسهم طرح وغوايش" و"عبدالناصر قالها زمان ..الإخوان ملهمش أمان"، و"يا محمد قول لمينا.. مصر هتفضل ليك ولينا".

المسيرة تحركت من أبو جنشو، وكذلك بالقرب من مستشفى مكة إبشواي المملوكة، وشكل الشباب بالمسيرة، جدارًا بشريًا لمنع الاقتراب من المستشفى، وعندما وصلت المسيرة إلى كنيسة مارجرجس ببمدينة إبشواي، تعالت الهتافات "مسلم مسيحي.. إيد واحدة"، وهتافات أخرى منددة بحرق الكنائس، فيما وجه شباب الكنيسة التحية للمتظاهرين، ووزعوا صورًا للفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع المصري.