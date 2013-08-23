أخبار عاجلة

إعلان جمارك القاهرة عن مزاد للسيارات وتحدد موعد وشروط دخول المزاد وماركات السيارات -
بعد القبض على المتهمة بالجمع بين زوجين بأكتوبر || "زوجي كان عارف وهتجوز الثاني بعد خلع الأول" -
بالصور || بيرة ونفايات طبية وحيوانات ميتة فى مستشفى -
نقيب الصيادين يؤكد السمك سيصل لسعر تاريخي صادم خلال أيام "ومحدش هيلاقيه" .. ويكشف يكشف أسباب الارتفاع المفاجئ -
وزارة المالية تقرر زيادة الضرائب على الشاى والنسكافية ابتداء من يوليو القادم .. تعرف عليها -
أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية -
بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات -
فيديو.. والد «يوستينا» يفجر مفاجأة بكشف سر وجود ابنته مع قاضي الحشيش -
حقوقي: حكم «الأمور المستعجلة» في قضية الجزيرتين ليس له قيمة -
مشادة كلامية بين الإبراشي ومحامي إلغاء مصرية جزيرتي تيران وصنافير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. DMC

بشار الأسد يصدر مرسومًا بتعديل الحكومة

Google+ Print
بشار الأسد يصدر مرسومًا بتعديل الحكومة بشار الأسد يصدر مرسومًا بتعديل الحكومة

كتب : أ ش أ الجمعة 23-08-2013 11:53

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، مرسومًا يقضي بتعديل في بعض المناصب الوزارية، عين بموجبه 6 وزراء جدد، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وتضمن القرار تعيين الدكتور قدري جميل نائبًا لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور مالك علي وزيرًا للتعليم العالي، والدكتور خضر أورفلي وزيرًا للاقتصاد والتجارة الخارجية.

وفي التعديل الجديد أيضًا، تم تعيين كمال الدين طعمة وزيرًا للصناعة، وسمير عزت قاضي أمين وزيرًا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، وبشر رياض يازجي وزيرًا للسياحة، والدكتور حسيب إلياس شماس وزير دولة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة