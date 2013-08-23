بشار الأسد يصدر مرسومًا بتعديل الحكومة

كتب : أ ش أ الجمعة 23-08-2013 11:53

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، مرسومًا يقضي بتعديل في بعض المناصب الوزارية، عين بموجبه 6 وزراء جدد، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وتضمن القرار تعيين الدكتور قدري جميل نائبًا لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور مالك علي وزيرًا للتعليم العالي، والدكتور خضر أورفلي وزيرًا للاقتصاد والتجارة الخارجية.

وفي التعديل الجديد أيضًا، تم تعيين كمال الدين طعمة وزيرًا للصناعة، وسمير عزت قاضي أمين وزيرًا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، وبشر رياض يازجي وزيرًا للسياحة، والدكتور حسيب إلياس شماس وزير دولة.