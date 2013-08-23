واشنطن بوست: عزل مرسى كان ضرورياً..وقطع المعونة يفقد أمريكانفوذها

اعتبرت صحيفة “واشنطن بوست “الأمريكية أن تحرك الجيش للإطاحة بنظام الرئيس المعزول محمد مرسي كان ضروريا للحيلولة دون تأسيس نظام ديكتاتوري في مصر على غرار ما فعلته حركة “حماس” الفلسطينية بقطاع غزة عقب فوزها في الانتخابات العامة عام 2006 ، داعية الإدارة الأمريكية بمواصلة تقديم المساعدات المالية إلى مصر وعدم الرضوخ لدعوات بعض أعضاء الكونجرس المطالبة بوقفها.

وأكدت الصحيفة – في تقرير أوردته على موقعها على شبكة الإنترنت اليوم الجمعة أن قطع المساعدات عن مصر لن يثمر عن شىء بل سيفقد الولايات المتحدة نفوذها وأصدقاءها في القاهرة من كلا طرفي النزاع المصري ، ورأت أنه يتعين على واشنطن أن تلجأ عوضا عن ذلك إلى الدعوة لتشكيل حكومة تكنوقراط جديدة تتمتع بصلاحيات واسعة تمهد بدورها لعودة الجيش إلى ثكناته مرة أخرى.

كما دعت الصحيفة الادارة الامريكية إلى إعمال مصلحتها الاخلاقية والاستراتيجية في موقفها من الازمة المصرية ورؤية الافضل لمستقبل مصر ، وأوضحت أنه على الصعيد الاخلاقي ، فلم تقدم الجماعة شيئا لمصر سوى حكم ديكتاتوري متعصب غير كفء ؛ بل وفي غضون عام واحد فقط ، استطاع مرسي القضاء على المكانة التي نجحت جماعة الاخوان المسلمين في اكتسابها من خلال وجودها في المعارضة المصرية على مدار 85 عاما ، وقام نظام مرسي باضطهاد الصحفيين والنشطاء ومنح نفسه مزيدا من السلطات الكاسحة عبر إصداره إعلان دستوري وتكريس لدستور بصبغة إسلامية ومحاولة مستدامة للهيمنة على مقاليد الدولة كافة ، ولم يكتف الاخوان بما فعلوه خلال فترة وجودهم في الحكم بل واظهروا للجميع بعد الاطاحة بهم إنهم جماعة حينما تغضب تحرق الكنائس ، ومن هذا المنطلق فالقبول بالمؤسسة العسكرية ليس بالخيار المروع لواشنطن .

> وأضافت ” أن التظاهرات التي اندلعت ضد حكم مرسي منذ 30 يونيو تعد الاكبر في التاريخ المصري ، حيث دفع شعور المصريين بخيانة مرسي لثورتهم التي قامت من أجل العيش في ديمقراطية وكرامة إلى نزولهم في تظاهرات رافعة دعوات لا لبس فيها تطالب رحيل مرسي نهائيا عن المشهد السياسي” ، “كما بدت أغلبية الشعب المصري مرحبة بالاجراءات الامنية التي تتخذها قوات الجيش والشرطة في سبيل القضاء على التهديد الذي يمثله التيار الاسلامي ، أملة في أن يفضي الامر في نهاية المطاف إلى العبور بمرحلة انتقالية ديمقراطية حتى وإن كان ذلك إشكالية في حد ذاته خلال الفترة الراهنة “.

أما على صعيد المصالح الإستراتيجية للولايات المتحدة ، قالت الصحيفة:” يجب أن تأخذ واشنطن عدة اعتبارات في الحسبان منها ، أمن قناة السويس ، العلاقات الودية مع مصر ، الحفاظ على معاهدة السلام المصرية – الاسرائيلية ، تعاون أمريكي – مصري في مجابهة الارهاب وما يترتب عليه من ضرورة عزل الاخوان المسلمين في قطاع غزة ، ومن ثم فاستمرار حكم الاخوان في مصر كان يعني بالضرورة تقويض هذه المصالح الاستراتيجية تماما.

أ ش أ