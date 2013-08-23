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بان كي مون: استعمال أسلحة كيميائية في سوريا في حال تأكد سيشكل "جريمة ضد الإنسانية"

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بان كي مون: استعمال أسلحة كيميائية في سوريا في حال تأكد سيشكل "جريمة ضد الإنسانية" بان كي مون: استعمال أسلحة كيميائية في سوريا في حال تأكد سيشكل "جريمة ضد الإنسانية"

كتب : أ ف ب الجمعة 23-08-2013 10:17

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، في سيول، إن استعمال أسلحة كيميائية في سوريا في حال تأكد سيشكل "جريمة ضد الإنسانية" وستكون لها "نتائج خطيرة".

وقال "كل استعمال للأسلحة النووية في أي مكان ومن قبل أي كان ومهما كانت الظروف يعتبر انتهاكا للقانون الدولي"، مضيفا أن "مثل هذه الجريمة ضد الإنسانية سيكون لها نتائج خطيرة على الذي ارتكبها".

وأضاف أنه "تحد خطير للأسرة الدولية بمجملها والإنسانية التي تجمعنا في وقت جرى هذا الأمر وبعثة خبراء الأمم المتحدة موجودة في البلاد"، وأوضح "لا يمكنني أن أفكر بأي سبب يجعل طرفا ما، أو قوات المعارضة، ترفض فرصة البحث عن الحقيقة في هذه القضية".

وكانت المعارضة السورية قد اتهمت، الأربعاء، النظام بقتل أكثر من 1300 شخص بأسلحة كيميائية بالقرب من دمشق.

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