ننشر أسماء متهمى "الإخوان" المتورطين فى واقعة سحل ضباط شرطة أسوان

قال مصدر أمنى بجهاز الأمن الوطنى، إن أسماء المتهمين فى واقعة احتجاز وسحل ضباط الشرطة بمحافظة أسوان خلال أحداث أربعاء فض الاعتصام، والذين تم القبض عليهم فجر اليوم الجمعة هم نبيل صابر وخالد يوسف وأحمد عبد الحميد وبهاء صابر من المنتمين لجماعة الإخوان بأسوان، بالإضافة إلى مسجل خطر جنائى يدعى عماد عبد السميع مطاوع.

وكشف المصدر لـ"اليوم السابع"، أن عملية ضبط المتهمين وقعت فجر اليوم الجمعة واشترك فيها قوات خاصة من الجيش والأمن الوطنى وقوات الأمن بمديرية أمن أسوان، واستهدفت منازل المتهمين والأماكن التى يترددون عليها، وتمكنت من ضبط 5 منهم، مشيراً إلى أنه لا يزال عدد من المطلوبين فى الواقعة هاربين.

يذكر أن أنصار الإخوان المسلمين قاموا خلال أربعاء فض الاعتصامات، بمحاصرة ديوان عام محافظة أسوان ورشقه بالحجارة وإشعال النيران فيه، احتجاجا على فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة بالقوة، الأمر الذى استدعى قوات الأمن للتدخل وفض تجمهرهم، إلا أن أعداد أنصار الإخوان كانت تفوق أعداد قوات الأمن بمراحل، وقاموا باحتجاز القوات داخل إحدى خيامهم وتجريدهم من الملابس والاعتداء عليهم بالضرب وسحلهم، وتم نقل 14 ضابطا وقياديا بالمديرية إلى مستشفى أسوان العسكرى لتلقى العلاج اللازم، وأيضاً سفر 8 منهم إلى مستشفى الشرطة بالقاهرة لاستكمال علاجهم نظراً لخطورة حالتهم الصحية.

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