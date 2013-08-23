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آلاف الطلاب الحاصلين على الثانوية السودانية يطالبون بقبولهم بالجامعات

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آلاف الطلاب الحاصلين على الثانوية السودانية يطالبون بقبولهم بالجامعات آلاف الطلاب الحاصلين على الثانوية السودانية يطالبون بقبولهم بالجامعات

أكد محمد على محمود، "طالب من الحامول -كفر الشيخ"، أنه من بين الذين حصلوا على الثانوية العامة السودانية من محافظة كفر الشيخ، وعددهم حوالى 5 آلاف طالب بمحافظة كفر الشيخ، وللأسف فإن حكومة الببلاوى ترفض قبولنا كحاصلين على الثانوية السودانية بالجامعات المصرية.

وأشار إن وزارة التعليم العالى ترفض قبولنا، إلا بعد تقديم شهادة تحركات لا تقل عن عام بمحل إقامة لنا بدولة السودان.

وأضاف، أننا توجهنا عدة مرات إلى وزارة التعليم العالى، وتقدمنا بتظلمات بأن ليس لدينا شهادة التحركات؛ لأن أغلبنا لم يقم هناك سوى شهر الامتحانات فقط.

وأشارت سعاد محمود على، "ولية أمر الطالب أحمد عمر"، إلى أنه تسود حالة من الحزن والإحباط الشديدين بين أسر الطلاب، لعدم قدرتهم على تنفيذ شرط الوزارة التعجيزى، مما يعنى عدم التحاق أبنائهم بأى جامعة مصرية، وتوجهوا إلى وكيل الوزارة والمحافظ، ليشرحوا الموقف، ولكن حتى الآن لم تتم الموافقة إلا بالشرط الذى حددته الوزارة.

وأضافت قائلة، "على وزير التعليم العالى عدم التمسك بهذا الشرط التعجيزى, الذى يضيع على الطلاب فرصة الالتحاق بالكليات, وكان على الجامعات المصرية وضع الشروط من بداية العام, حتى يمكن للطالب وأسرته تحقيق هذه الشروط".

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مصر 365