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نقل شحنتى ذهب من منجم السكرى لتنقيتهما فى كندا

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نقل شحنتى ذهب من منجم السكرى لتنقيتهما فى كندا نقل شحنتى ذهب من منجم السكرى لتنقيتهما فى كندا

قامت سلطات قرية البضائع بمطار القاهرة الدولى صباح اليوم بنقل شحنتين سبائك ذهبية، بعد استخراجها من منجم السكرى بالصحراء الغربية إلى كندا لتنقيتها هناك وبيعها فى البورصات العالمية.. فيما وصل المطار شحنة ذهب جديدة على طائرة خاصة عقب استخراجها من منجم السكرى الأيام الماضية.

وصرحت مصادر أمنية بأنه تم شحن الشحنتين إلى كندا الأولى عبارة عن ١٢ طردا بوزن ٢٤٥ كيلو جراما، والثانية كانت عبارة عن ١٠ طرود بوزن ١٩٥ كيلو جراما، وقد تم إنهاء الإجراءات بالقرية مندوب من شركة السكرى.

فى نفس الوقت وصلت إلى مطار القاهرة شحنة ذهب خام من منجم السكرى على طائرة خطوط البترول وهى عبارة عن ٢٢ طردا بوزن ٤١٨ كيلو جراما ذهب خام.. وقامت سلطات المطار بتأمين وصول الشحنة وإنهاء إجراءات وصولها بالمطار.

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