استمرار تحويلات "تقليل الاغتراب" لطلاب المرحلتين الأولى والثانية بالتنسيق

يواصل الموقع الرسمى للتنسيق الإلكترونى، مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة من المرحلتين الأولى والثانية لليوم الثالث على التوالى.

ووافق الدكتور حسام عيسى وزير التعليم العالى، على فتح موقع التنسيق الإلكترونى اعتباراً من أمس الأول الأربعاء وحتى بعد غد الأحد الموافق 25 أغسطس، لإجراء مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة من المرحلتين الأولى والثانية.

وتنقسم عملية تقليل الاغتراب إلى نوعين أولهما التحويل إلى كلية غير مناظرة، وأقرت وزارة التعليم العالى بهذا النوع أنه لن يسمح للطالب، الذى تم ترشيحه فى عملية التنسيق فى كلية ما خارج أو داخل منطقته الجغرافية (أ)، بالتقدم للتحويل إلى كلية غير مناظرة فى منطقته الجغرافية (أ) فقط، بشرط حصوله على الحد الأدنى لمجموع الدرجات، الذى قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها، وبشرط آخر استيفاء باقى قواعد القبول بالكلية مثل النجاح فى اختبارات القدرات أن وجدت، ويتم قبول التحويلات فى حدود النسبة المئوية (10%)، التى حددها المجلس الأعلى للجامعات وطبقاً للإمكانات الاستيعابية للكليات.

ويتمثل النوع الثانى من تقليل الاغتراب فى التحويل إلى كلية مناظرة وأقرت الوزارة بهذا النوع أنه يسمح للطالب، الذى تم ترشيحه فى عملية التنسيق فى كلية ما خارج منطقته الجغرافية (أ) بالتقدم للتحويل إلى كلية مناظرة فى منطقته الجغرافية (أ) فقط وبغض النظر عن الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذى قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها، طبقا للأعداد والطاقة الاستيعابية للكليات وترتيب الطالب بين الطلاب الراغبين للتحويل وفى حدود نسبة 10% والطاقة الاستيعابية للكلية المطلوب التحويل إليها.

وأضافت الوزارة، فى بيان سابق، أنه فى حالة وجود أكثر من كلية مناظرة فى النطاق الجغرافى (أ) يسمح للطالب، الذى رشح لكلية ما خارج النطاق الجغرافى (أ) بالتحويل للكلية المناظرة ذات الحد الأدنى الأقل فى منطقته الجغرافية (أ) ومثال لذلك فى القاهرة الكبرى أربع كليات للهندسة والحد الأدنى للقبول بها مثلا 392 و391 و390 و387 درجة يسمح فقط بالتحويل المناظر للكلية الأقل فى الحد الأدنى (387 درجة) طبقا للأعداد والطاقة الاستيعابية للكلية وترتيب الطالب بين الطلاب الراغبين للتحويل وفى حدود 10% من الأعداد المقررة والطاقة الاستيعابية للكلية المطلوب التحويل إليها.

فيما يخص التحويل المناظر لتقليل الاغتراب فى الكليات التى تطبق نظامى القبول (الانتظام – الانتساب الموجه)، قالت الوزارة، فى بيانها، إنه يكون التحويل للطالب المنتظم بنفس حالته بشرط أن يكون حاصلاً على مجموع أعلى من أعلى طالب قبل وفق نظام الانتساب الموجه فى الكلية المحول إليها، وذلك مراعاة لعدم تضارب الوضع القانونى لطلبة الانتساب الموجه وطلبة الانتظام، ويتطلب التحويل بين المعاهد العالية والمتوسطة الخاصة استيفاء الطالب للحد الأدنى للقبول بالمعهد المراد التحويل إليه وفى حدود 10% من الأعداد المقررة والطاقة الاستيعابية للمعهد.

وتابعت الوزارة، أن التحويل من وإلى الكليات الفريدة (كلية التخطيط العمرانى بالقاهرة- كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة بنى سويف – كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة "غير مناظرة لأى كلية أخرى"، يكون التحويل منها أو إليها بنظام التحويل غير المناظر فقط وبشرط استيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل منها أو إليها.

وطالبت الوزارة، طلاب التنسيق بالالتزام الدقيق بالمواعيد المخصصة لهذه المرحلة لتقليل الاغتراب، حيث سيتم غلق الموقع يوم الأحد الموافق 25/8/2013 م فى تمام الساعة السابعة مساءً حتى تتمكن الوزارة من إعداد النتائج وإرسالها للكليات، على أن يقوم الطالب بطبع بطاقة الترشيح للكلية، التى تم ترشيحه إليها فور إعلان النتيجة، وأنه على جميع الطلاب الراغبين فى التحويل، والذين لا تنطبق عليهم شروط تقليل الاغتراب فى هذه المرحلة، سيجدون فقرة على الموقع خاصة بهم مع كتابة المبرر لهذا التحويل، مع الأخذ فى الاعتبار أن ذلك لا يعتبر موافقة على التحويل، وقالت الوزارة أن التقدم خلال هذه المرحلة، حيث أن الوزارة لن تقبل أية تحويلات ورقية ولن يعتد بها.

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