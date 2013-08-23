40 مليون جنيه خسائر أفلام العيد

كتب : نورهان طلعت الجمعة 23-08-2013 08:18

تلقت أفلام عيد الفطر هذا العام صفعة قوية، فبعد عودة الأمل بتحقيق إيرادات كبيرة فى أول أيام العرض، جاء فض اعتصامى «رابعة» و«النهضة» وحظر التجوال ليؤديا إلى توقف الإيرادات، ويقول المنتج والموزع محمد حسن رمزى: «إن خسائر أفلام عيد الفطر بلغت 40 مليون جنيه وهذا أمر طبيعى بسبب أحداث فض اعتصام الإخوان وحظر التجوال، لكن هذا ليس بجديد على السينما، فمنذ 25 يناير إلى الآن وصناعة السينما تتعرض لتدهور كبير مثلها مثل السياحة».

الكارثة، كما يقول «رمزى»، لم تتوقف فقط على خسارة فى الأرباح، لكن تطورت إلى عدم القدرة على تسديد الإيجارات وعدم القدرة على عدم دفع المرتبات، وأضاف: «كان يجب علينا التوقف عن الإنتاج بل وإعلان إفلاسنا فأنا شخصياً تعرضت لخسائر كبيرة وقت ثورة يناير حيث لم تحقق أفلامى أى إيرادات».