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"وارنر بروس": بين أفليك سيمثل دور باتمان في الفيلم الجديد

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"وارنر بروس": بين أفليك سيمثل دور باتمان في الفيلم الجديد "وارنر بروس": بين أفليك سيمثل دور باتمان في الفيلم الجديد

كتب : إنجي رأفت الجمعة 23-08-2013 10:27

أعلنت شركة الإنتاج السينمائي الأمريكية "ورانر بروس"، أن الممثل بين أفليك، سيقوم بدور "باتمان" في الفيلم الجديد الذي يجمع البطلين الخارقين سوبرمان وباتمان في مواجهة بينهما.

وصرح كريج سيلفرمان، رئيس شركة "وارنر بروس"، أن الشركة كانت بحاجة لاختيار ممثل مختلف وغير تقليدي ليقدم شخصية "باتمان" الخارقة، و قال إن الشركة اختارت الممثل بين أفليك؛ لأنه الممثل المناسب لتقديم دور باتمان في الفيلم الجديد.

الفيلم من إخراج المخرج زاك سنايدر، وهو مخرج فيلم Man of Steel وستقوم ببطولته الممثلة ديان لين وإيمي آدامز والممثل هنري كافيل، ومن المقرر عرض الفيلم في17 يوليو في صيف 2015.

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