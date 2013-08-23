ديانا حداد تغني باللهجة المغربية

انتهت الفنانة ديانا حداد من تسجيل أغنية باللهجة المغربية، تحمل اسم “من القلب”، وأعلنت أنها ستطرحها في ألبومها الجديد الذي تستعد لطرحه، وهي الأغنية التي تم الاتفاق على تصويرها في تركيا.

ديانا حداد انتهت أيضا من تصوير فيديو كليب جديد لأغنية خليجية بعنوان “نعم يا سيدي”، كتب كلماتها الشاعر الغنائي مبارك الحديبي ومن ألحان الملحن السعودي طلال.

كما صورت كليب آخر بعنوان “كذاب”، وهي أغنية عراقية، وتم تصويره في بيروت، وفي بعض المواقع الجبلية في لبنان، تحت إدارة المخرج عادل سرحان.