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مشاهير برغم القبح..من Lady Gaga إلى Michael Jackson

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مشاهير برغم القبح..من Lady Gaga إلى Michael Jackson مشاهير برغم القبح..من Lady Gaga إلى Michael Jackson

ولدوا وفي فمهم ملعقة من ذهب، لأنّهم ببساطة أبناء المشاهير؛ فكلّ ما يحلمون به هو في مت...

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شكّل خبر اسئتصال الممثلة "Angelina Jolie" ثدييها صدمة للعالم، في الوقت الذي ألهمت الن...

أجرى أحد المواقع العالميّة دراسة حديثة لتحديد قائمة المشاهير الأكثر نشاطاً وتأثيراً ع...

يبدو أنّ الموهبة في هوليوود تأتي في بعض الأحيان عن طريقة الوراثة، فكثير منّا لا يعلم ...

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