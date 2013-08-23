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فالديرما يصبغ شعره باللون ' الوردي ' لدعم مرضى سرطان الثدي

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فالديرما يصبغ شعره باللون ' الوردي ' لدعم مرضى سرطان الثدي فالديرما يصبغ شعره باللون ' الوردي ' لدعم مرضى سرطان الثدي

بوجوتا (إفي): أعلن أسطورة كرة القدم الكولومبية كارلوس فالديراما اليوم أنه سيقوم بصبغ شعره الأشقر باللون "الوردي" للتعبير عن دعمه لمرضى سرطان الثدي في بلاده.

وأوضح فالديراما أنه سيشارك في مسيرة بالعاصمة بوجوتا يوم الثامن من سبتمبر المقبل تدعو لمكافحة هذا المرض، كما طالب السلطات الكولومبية بتكثيف جهودها للوقاية من السرطان ومقاومته.

وصرح اللاعب السابق المشهور بشعره الكثيف المصبوغ باللون الأصفر "سأصبغ شعري باللون الوردي من أجل المشاركة في المسيرة"، حيث يعد الشريط الوردي رمزا لدعم مرضى هذا النوع من السرطانات.

وأشار فالديراما، المشارك في مونديالات 1990 و1994 و1998 ، إلى أن "سرطان الثدي يمكن علاجه في حال اكتشافه في مرحلة مبكرة، كما أنه مرض لا يصيب النساء فقط بل يمتد للرجال ايضا".

وتشير البيانات الرسمية الى أن سرطان الثدي يحصد أرواح أربع سيدات يوميا في كولومبيا.

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