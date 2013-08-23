إطلاق أسماء شهداء الإرهاب على شوارع وميادين الجيزة

كتب - رضا سلامة: الجمعة , 23 أغسطس 2013 11:32

قرر الدكتور علي عبد الرحمن - محافظ الجيزة - إطلاق أسماء شهداء الإرهاب فى الأحداث الأخيرة والذين سقطوا خلال مواجهة الإرهاب على شوارع وميادين المحافظة والقريبة من محال إقامتهم.

وقال المحافظ:" إن هذا أقل ما يمكن أن نقدمه لهؤلاء الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن".

> جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى الذى عقده المحافظ بمقر المنطقة الصناعية بأبو رواش الذى ضم جميع القيادات التنفيذية للمحافظة.

> وأشار المحافظ إلى أن الاجتماع استعرض الإجراءات الجارى اتخاذها لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين دون أي تقصير، مشيرًا إلى أن التدمير الذى تعرض له ديوان عام المحافظة الأسبوع الماضى جراء الحريق الذى لن يحول دون خدمة المواطنين استمرار الأعمال الإدارية كالمعتاد.

> وأعلن الدكتور علي عبد الرحمن إنه من المقرر الانتهاء من أعمال ترميم المبنى الإدارى للمحافظة خلال أسبوع، فيما تحتاج أعمال الترميم لجراج المحافظة، ومبنى الفيلا الرئيسى بالديوان العام، وقاعة المجلس التنفيذى للمحافظة يحتاج وقت أطول لتضررهما الشديد من النيران التى التهمت المحافظة، مشيرًا إلى أنه من حُسن الحظ أن الرسوم الخاصة بالفيلا موجودة وسيتم إعادتها إلى حالتها الأصلية طبقًا لهذه الرسوم، وبما يحافظ على طابعها المعمارى المميز.

> وأضاف أن لجنة كلية الهندسة عاينت المبنى، وأكدت أنه قابل للترميم ومن الممكن عودته مرة أخرى.

> وقال المحافظ خلال اجتماع المجلس التنفيذى الطارئ الذى حضره اللواءان أسامة شمعة ومحمود عشماوى نائبى المحافظ واللواء محمد الشيخ السكرتير العام واللواء أحمد هانى السكرتير المساعد:" إن المحافظة تجاوزت أزمتها سريعًا؛ لإنه لا مجال لتضييع الوقت وإننى طالبت من جميع الموظفين التركيز فى العمل حتى لا نضيع حق المواطن فى الحصول على خدمته فى أسرع وقت وبمستوى جودة يليق بهم".

> وأشاد الدكتور علي عبد الرحمن بكافة العاملين بالمناطق التابعة للمحافظة على حُسن تعاملهم مع الجماهير، ورغبتهم الكبيرة فى كسر الروتين لسرعة أداء مهامهم بغض النظر عن الإمكانات المتاحة لهم وهو ما يؤكد أصالة موظفى الجيزة.

> وأكد المحافظ خلال الاجتماع على أننا نواجه تحدى كبير وأن دورنا الأساسى ينحصر فى خدمة المواطن ويجب علينا أن نؤدى هذا الدور تحت أى ظرف.

> وأضاف أننا نواجه الأزمات بكل ثقة وهذه مسئوليتنا، مشددًا على تطبيق اللامركزية وعدم انتظار الإجراءات الروتينية التى تعقد الأمور والاهتمام بإضافة خدمات جديدة للمواطن.

> وقال محمد الشيخ السكرتير العام:" إنه تم إعادة توزيع إدارات الديوان العام إلى مبانٍ أخرى تابعة للمحافظة لضمان تسيير الأعمال الإدارية كالمعتاد، وذلك لحين ترميم المبنى الإدارى للمحافظة وعودة الموظفين إليه".