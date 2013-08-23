أمن المنيا يستعيد 82 سلاحاً نارياً و1278 طلقة سرقت من مراكزالشرطة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا فى استعادة 82 قطعة سلاح نارى، و1278 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، وجهاز لاسلكى من الأسلحة النارية والذخائر المستولى عليها من مراكز شرطة سمالوط، ومطاى، والعدوة، ومغاغة، وأبوقرقاص وديرمواس.

> وكان اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية قد كلف مساعد الوزير مدير أمن المنيا بتكثيف جهود أجهزة البحث الجنائى بالمديرية لتحديد وضبط العناصر مثيرة الشغب مرتكبى وقائع اقتحام بعض مراكز الشرطة التابعة للمديرية، والتى من بينها مراكز شرطة سمالوط، ومطاى، والعدوة، ومغاغة، وأبوقرقاص، وديرمواس، والاستيلاء على ما بها من أسلحة نارية وذخائر وأحراز، وكذلك تفعيل المشاركة الإيجابية من المواطنين الشرفاء من خلال الاتصال بالعديد منهم للإدلاء بما لديهم من معلومات، وحث مرتكبى تلك الوقائع على تسليم تلك الأسلحة والذخائر التى قاموا بالاستيلاء عليها لكبار العائلات.

> وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن استعادة 82 قطعة سلاح نارى، شملوا رشاش جرينوف، و11 بندقية آلية، و6 بنادق رصاص، و28 بندقية خرطوش، و11 طبنجة، و25 فرد محلى الصنع، بالإضافة إلى 1278 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، وجهاز لاسلكى.. وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة لتولى التحقيق، وجارى مواصلة الجهود لضبط باقى الأسلحة المستولى عليها.

أ ش أ