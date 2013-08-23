الجيش يغلق ميدان التحرير أمام حركة مرور السيارات

كتب : أ ش أ منذ 25 دقيقة

قامت قوات الجيش صباح اليوم، بإغلاق ميدان التحرير أمام حركة مرور السيارات؛ استعدادا للمظاهرات التي دعا تنظيم الإخوان إلى تنظيمها عقب صلاة الجمعة تحت شعار "جمعة الشهداء".

ونشرت قوات، عددًا من الآليات العسكرية على كافة المداخل المؤدية إلى ميدان التحرير، وكذلك نصب حواجز معدنية معززة بالأسلاك الشائكة على كافة المداخل والمحاور المؤدية إلى الميدان.

تجدر الإشارة إلى أن قوات الجيش، أغلقت ميدان التحرير أمام حركة مرور السيارات منذ أحداث رمسيس لمدة أربعة أيام متتالية، ثم فتحت بعد ذلك الميدان على مدار اليوم مع تعيين الخدمات اللازمة بمحيطه، باستثناء فترة حظر التجوال؛ حيث كانت تغلقه أمام حركة المرور.

في السياق ذاته، أغلقت قوات الجيش، شارع جامعة الدول العربية أمام حركة مرور السيارات؛ حيث تم وضع الحواجز المعدنية المعززة بالأسلاك الشائكة على المداخل المؤدية إلى الشارع.