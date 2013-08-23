أخبار عاجلة

إعلان جمارك القاهرة عن مزاد للسيارات وتحدد موعد وشروط دخول المزاد وماركات السيارات -
بعد القبض على المتهمة بالجمع بين زوجين بأكتوبر || "زوجي كان عارف وهتجوز الثاني بعد خلع الأول" -
بالصور || بيرة ونفايات طبية وحيوانات ميتة فى مستشفى -
نقيب الصيادين يؤكد السمك سيصل لسعر تاريخي صادم خلال أيام "ومحدش هيلاقيه" .. ويكشف يكشف أسباب الارتفاع المفاجئ -
وزارة المالية تقرر زيادة الضرائب على الشاى والنسكافية ابتداء من يوليو القادم .. تعرف عليها -
أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية -
بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات -
فيديو.. والد «يوستينا» يفجر مفاجأة بكشف سر وجود ابنته مع قاضي الحشيش -
حقوقي: حكم «الأمور المستعجلة» في قضية الجزيرتين ليس له قيمة -
مشادة كلامية بين الإبراشي ومحامي إلغاء مصرية جزيرتي تيران وصنافير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. DMC

الجيش يغلق ميدان التحرير أمام حركة مرور السيارات

Google+ Print
الجيش يغلق ميدان التحرير أمام حركة مرور السيارات الجيش يغلق ميدان التحرير أمام حركة مرور السيارات

كتب : أ ش أ منذ 25 دقيقة

قامت قوات الجيش صباح اليوم، بإغلاق ميدان التحرير أمام حركة مرور السيارات؛ استعدادا للمظاهرات التي دعا تنظيم الإخوان إلى تنظيمها عقب صلاة الجمعة تحت شعار "جمعة الشهداء".

ونشرت قوات، عددًا من الآليات العسكرية على كافة المداخل المؤدية إلى ميدان التحرير، وكذلك نصب حواجز معدنية معززة بالأسلاك الشائكة على كافة المداخل والمحاور المؤدية إلى الميدان.

تجدر الإشارة إلى أن قوات الجيش، أغلقت ميدان التحرير أمام حركة مرور السيارات منذ أحداث رمسيس لمدة أربعة أيام متتالية، ثم فتحت بعد ذلك الميدان على مدار اليوم مع تعيين الخدمات اللازمة بمحيطه، باستثناء فترة حظر التجوال؛ حيث كانت تغلقه أمام حركة المرور.

في السياق ذاته، أغلقت قوات الجيش، شارع جامعة الدول العربية أمام حركة مرور السيارات؛ حيث تم وضع الحواجز المعدنية المعززة بالأسلاك الشائكة على المداخل المؤدية إلى الشارع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي