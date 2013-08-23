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انتشار 8 مدرعات عسكرية بمحيط ميدان رابعة العدوية

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انتشار 8 مدرعات عسكرية بمحيط ميدان رابعة العدوية انتشار 8 مدرعات عسكرية بمحيط ميدان رابعة العدوية

كتب : أ ش أ منذ 24 دقيقة

كثفت قوات الجيش والشرطة، انتشارها بمحيط ميدان رابعة العدوية بمدينة نصر؛ استعدادًا للمظاهرات التي دعا تنظيم الإخوان إلى تنظيمها اليوم عقب صلاة الجمعة تحت شعار "جمعة الشهداء".

ونشرت قوات الجيش 4 مدرعات بمنتصف شارع الطيران باتجاه الحي السابع وبجوارهم الحواجز المعدنية المعززة بالأسلاك الشائكة، ومدرعتي شرطة أمام مبنى التأمين الصحي بشارع الطيران، بالإضافة إلى نشر مدرعة عسكرية وأخرى شرطية بشارع الطيران من الاتجاه الآخر المؤدي إلى شارع صلاح سالم.

وأغلقت قوات الجيش، شارع الطيران للقادم من شارع يوسف عباس باتجاه ميدان رابعة العدوية بالأسلاك الشائكة.

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