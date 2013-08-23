شحن 340 كجم ذهب إلي كندا.. ويستقبل 418 كجم من منجم السكري

قامت سلطات قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي صباح اليوم الجمعة بشحن شحنتين سبائك ذهبية بعد استخراجها من منجم السكري بالصحراء الغربية الي كندا لتنقيتها هناك وبيعها في البورصات العالمية , كما وصل المطار شحنة ذهب جديدة علي طائرة خاصة عقب استخراجها من منجم السكري الايام الماضية.

ذكر مصدر امني ان قرية البضائع قامت بشحن الشحنتين الاولي كانت عبارة عن ١٢ طردا بوزن ٢٤٥ كيلو جرام والثانية كانت عبارة عن ١٠ طرود بوزن ١٩٥ كيلو جرام متجهة الي كندا وأنهي الإجراءات بالقرية مندوب من شركة السكري.

في نفس السياق وصل مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الجميعة شحنة ذهب خام من منجم السكري علي طائرة خطوط البترول وهي عبارة عن ٢٢ طرد بوزن ٤١٨ كيلو جرام ذهب خام , قامت سلطات المطار بتأمين وصول الشحنة وانهاء اجراءات وصولها بالمطار.