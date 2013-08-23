أخبار عاجلة

إعلان جمارك القاهرة عن مزاد للسيارات وتحدد موعد وشروط دخول المزاد وماركات السيارات -
بعد القبض على المتهمة بالجمع بين زوجين بأكتوبر || "زوجي كان عارف وهتجوز الثاني بعد خلع الأول" -
بالصور || بيرة ونفايات طبية وحيوانات ميتة فى مستشفى -
نقيب الصيادين يؤكد السمك سيصل لسعر تاريخي صادم خلال أيام "ومحدش هيلاقيه" .. ويكشف يكشف أسباب الارتفاع المفاجئ -
وزارة المالية تقرر زيادة الضرائب على الشاى والنسكافية ابتداء من يوليو القادم .. تعرف عليها -
أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية -
بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات -
فيديو.. والد «يوستينا» يفجر مفاجأة بكشف سر وجود ابنته مع قاضي الحشيش -
حقوقي: حكم «الأمور المستعجلة» في قضية الجزيرتين ليس له قيمة -
مشادة كلامية بين الإبراشي ومحامي إلغاء مصرية جزيرتي تيران وصنافير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

شحن 340 كجم ذهب إلي كندا.. ويستقبل 418 كجم من منجم السكري

Google+ Print
شحن 340 كجم ذهب إلي كندا.. ويستقبل 418 كجم من منجم السكري شحن 340 كجم ذهب إلي كندا.. ويستقبل 418 كجم من منجم السكري

 قامت سلطات قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي صباح اليوم الجمعة بشحن شحنتين سبائك ذهبية بعد استخراجها من منجم السكري بالصحراء الغربية الي كندا لتنقيتها هناك وبيعها في البورصات العالمية , كما وصل المطار شحنة ذهب جديدة علي طائرة خاصة عقب استخراجها من منجم السكري الايام الماضية.

ذكر مصدر امني ان قرية البضائع قامت بشحن الشحنتين الاولي كانت عبارة عن ١٢ طردا بوزن ٢٤٥ كيلو جرام والثانية كانت عبارة عن ١٠ طرود بوزن ١٩٥ كيلو جرام متجهة الي كندا وأنهي الإجراءات بالقرية مندوب من شركة السكري.

في نفس السياق وصل مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الجميعة شحنة ذهب خام من منجم السكري علي طائرة خطوط البترول وهي عبارة عن ٢٢ طرد بوزن ٤١٨ كيلو جرام ذهب خام , قامت سلطات المطار بتأمين وصول الشحنة وانهاء اجراءات وصولها بالمطار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا