نانسي الفائزة بأفضل إطلالة بين نجمات الأسبوع

في الأسبوع الفائت استعرضنا على موقع "سيدتي نت" أحدث إطلالات النجمات العربيات. ومن خلال استفتاء القراء والقارئات للإطلالة الأكثر أناقة، احتلت نانسي عجرم المرتبة الأولى، فيما أتت إليسا في المرتبة الثانية وتلتها نوال الزغبي في المرتبة الثالثة.

ومع التسليم بأناقة فناناتنا وذوقهن الرفيع، لا بد من التوقف عند إطلالات نانسي تحديداً. فهي استطاعت على مدار سنوات طويلة أن تتصدر أغلفة المجلات وصفحات المواقع الإلكترونية، وكذلك أخبار مواقع التواصل الاجتماعي وتعليقات الجمهور عليها. فمن طفلة مدلّلة بصوتها وحضورها وملابسها، استطاعت نانسي أن تثبت نفسها في عالم الأناقة الأنثوية الناضجة، حيث أصبحت تبهرنا مرة بعد مرة بخياراتها المميزة. وبعد أن كانت القصات والألوان تراعي صغر سنها، باتت تعكس أنوثتها بطريقة راقية ومتجددة. وللتعرف أكثر على ذوق نانسي، وتطوره على مدار السنوات، نستعرض أمامكن بعض الصور التي تختصر إطلالاتها المتعددة.