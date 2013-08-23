التيار الشعبي يدشن حملة تبرع بالدم بالتنسيق مع "المركز القومي لخدمات نقل الدم"

كتب : محمود عباس منذ 5 دقائق

وجه التيار الشعبي المصرى، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" دعوة أعضائه وجموع الشعب المصري بالتوجه إلى مقار بنوك الدم على مستوى الجمهورية للتبرع بالدم، نظرا لما تمر به بنوك الدم من أزمة يعاني منها المصابون وأطفال أنيميا البحر المتوسط وأطفال السرطان والحالات الحرجة والحوادث.

ودعا التيار الشعبى، في بيان أصدره اليوم، جموع الشعب المصرى للمشاركة فى حملة "دمي .. دمك" التى ينظمها التيار بالتنسيق مع المركز القومى لخدمات نقل الدم لمدة أسبوع بدءا من السبت المقبل، مؤكدا أنه سيعلن يوميا عبر صفحته أماكن الحملة فى مختلف المحافظات.

وفي ذات السياق، أعلن التيار الشعبي أن رسام الكاريكاتير الفنان سمير عبد الغنى ساهم فى حملة "دمى مك" بإحدى رسوم الكاريكاتير الذى اتخذته الحملة شعارا لدعوتها.