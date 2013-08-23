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خلطة زيت الزَّيتون والورس لبشرة مشرقة على الفور

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خلطة زيت الزَّيتون والورس لبشرة مشرقة على الفور خلطة زيت الزَّيتون والورس لبشرة مشرقة على الفور

للعناية بالبشرة والمحافظة على نضارتها وشبابها، أنتِ بحاجة إلى التغلُّب على المشاكل البسيطة التي تُصيبها؛ فالحبوب والخلايا الميتة والرؤوس السَّوداء تُعتبر أساس المشاكل التي تحول دون الحصول على بشرة دائمة النَّضارة والشَّباب.
"سيِّدتي نت" يقدِّم لك أسهل طريقة للتخلُّص من خلايا الجلد الميتة، وذلك عن طريق 10 خطوات بسيطة، نستعرضها في السُّطور التالية:

• لإزالة الخلايا الميتة
لإزالة الخلايا الميتة، ينصح أطباء الجلد بالقيام بعمل حمّام الورس الذي يتكوَّن من الورس وزيت الزَّيتون.
كلّ ما عليك فعله هو الحصول على ملعقة واحدة من الورس من أحد محلات العطارة، مع علبة صغيرة من زيت الزيتون، ثمّ قومي بهذه الخطوات:

1. أحضري ملعقة من الورس، مع علبة صغيرة من زيت الزَّيتون، وضعيهما في إناء.
2. انقعي الورس في زيت الزَّيتون لمدَّة ساعتين أو أكثر.
3. وزّعي الخلطة على كامل جسمك.
4. ارتدي ملابس قديمة أو بعض الثياب التي لم تعودي بحاجة إليها.
5. اتركي الخلطة على جسمك لمدَّة ساعتين على الأقلّ.
6. استرخي في حمّام دافئ لمدَّة نصف ساعة.
7. افركي جسمك بليفة خشنة بشكل دائريّ.
8. ستلاحظين خروج الجلد الميت والأوساخ المتراكمة على بشرتك فوراً مع الفرك.
9. اغسلي جسمك جيّداً.
10. جفّفي بشرتك ورطِّبيها فوراً بالمرطِّب الخاصّ بك أو باستخدام أحد الزُّيوت الطبيعيَّة المرطِّبة للبشرة.

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سيدتي